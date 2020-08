El presidente de la Asociación de Vecinos de A Milagrosa, Valentín Arias, ha expresado este lunes su "preocupación" por las "medidas tan lesivas" que se han puesto en marcha para frenar los contagios de coronavirus en la zona y que, apunta, han puesto "una losa al barrio".

Esta "preocupación", ha expresado, se extiende también a los hosteleros, que se quejan de las medidas de limitación de aforos y de grupos -a un máximo de cinco personas-. La situación, ha destacado Arias, ha llevado a medio centenar de negocios "a cerrar sus puertas hasta el miércoles", día en el que el Gobierno gallego tomará una decisión sobre si rebajar o mantener estas limitaciones.

"No se le puede poner una losa al barrio por esto. Sabemos que hay contagiados, igual que los hay en Lugo y en España entera", ha explicado el presidente. "No puedo decir si las medidas están fuera de lugar o no, porque no soy médico, ni epidemiólogo, pero sí digo que se haga un control diario", ha subrayado.

En este sentido, Valentín Arias ha celebrado que la Xunta vaya a realizar pruebas PCR "en todos los bares (56 en A Milagrosa) y a todos los empleados de los bares". "Hay que hacer controles diarios para quitarnos de encima esta medida tan lesiva", ha destacado. Del mismo modo, ha criticado que se "carguen las tintas sobre personas latinas y extranjeros". "No digo que tengan su culpa, como también la tenemos nosotros. Se está sacando este tema de forma racista y no estamos siendo justos", ha apostillado.

El barrio de A Milagrosa es el más popular de la ciudad de Lugo y el más habitado, con más de 20.000 residentes (una quinta parte de la población lucense), aunque las medidas restrictivas, que no conciernen a todas las calles, afectarían a unos "10.000 vecinos", según los cálculos de Valentín Arias.

A tenor de esta situación, la Asociación Lugo Monumental ha expresado su solidaridad y apoyo con los vecinos y empresarios de este barrio y ha reclamado a las administraciones que hagan "un esfuerzo con nuevas ayudas a todos los negocios de la ciudad que se vean perjudicados con esta nueva serie de limitaciones".

Del mismo modo, y ante la "relajación de las precauciones" contra la Covid-19, han solicitado que se "incremente la vigilancia" del cumplimiento de las medidas.