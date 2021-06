Vecinos de Marqués de Ombreiro recogen firmas en contra del carril bici

Un grupo de vecinos, comerciantes y hosteleros de la calle Marqués de Ombreiro ha iniciado una campaña de recogida de firmas para protestar contra el carril bici. Los afectados aseguran que perjudica a comerciantes y hosteleros deja la zona sin plazas de aparcamiento, con el consiguiente perjuicio para el desarrollo de sus actividades diarias. "No nos oponemos a que se instale el carril, pero no han tenido en cuenta los problemas que iba a generar en el vecindario. Lo lógico hubiera sido buscar alternativas y escuchar a los afectados antes de actuar, pero no lo han hecho y ahora exigimos soluciones", dicen.

Los afectados consideran que el proyecto actual del carril bici es "absurdo" y piden que se modifique. "No tiene sentido que el carril vaya por un lado de la calle y al llegar a la Rúa Ameneiro cambie de lado y haya que cruzar. Esperemos que tenga muchos usuarios para que compense los problemas que acarrea a los vecinos. Y sobre todo a los hosteleros, ya que en algunos se quedan sin sitio para la terraza".

Los afectados afirman además que el carril bici no es seguro. "Por la ronda pueden aparcar los coches y abrir una puerta hacia el carril. Eso es un peligro", advierten. Los afectados recogen firmas por la calle y en el bar La Taberna de Lorena, en el número 54.