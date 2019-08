Vecinos de Magoi alertan del riesgo de cruzar la vía por coches mal aparcados

El fallecimiento de un hombre de 82 años tras un atropello en la Avenida de Magoi el pasado sábado ha generado alarma entre los vecinos de la zona que frecuentan a diario el lugar exacto donde ocurrió el suceso.

La acumulación de vehículos mal estacionados frente al supermercado que se encuentra a esta altura concreta de la avenida es una estampa habitual en horas punta del día y un riesgo para peatones y conductores, según denuncian residentes del barrio.

Una vecina asegura que, a pesar de que llama a diario a la Policía Local para que actúe y retire los vehículos estacionados irregularmente -este lunes por la tarde multaron a varios coches mal aparcados-, la situación se repite a los pocos minutos en cuanto los guardias abandonan el lugar. De hecho, esta residente de la zona explica que el lunes, tan solo dos días después del atropello mortal, un tirón en el último momento evitó que una niña fuera embestida por un coche que atravesaba la vía a una velocidad superior a la permitida.

Se trata de una zona muy frecuentada por peatones y vehículos precisamente por la presencia de un supermercado de grandes dimensiones y varios locales de hostelería próximos. Se da la paradoja de que el propio supermercado cuenta, en un lateral, con un párking subterráneo que no utiliza prácticamente nadie.

"Esto es así desde hace mucho tiempo y lo raro es que no hayan pasado más desgracias", apunta Fina Varela, una vecina que acude prácticamente cada día al mencionado supermercado para hacer la compra. "No he visto más policías o más control, pero tampoco creo que sea la solución a estas alturas", denuncia.

Otra vecina asegura que sí ha observado mayor presencia policial y celebra que se haya actuado con tanta celeridad. "A pena é que teña que morrer unha persoa para que os que ten que evitalo fagan o seu traballo", lamentó Inmaculada P.

"Es verdad que somos muchos los que aparcamos mal pero al final estamos dos minutos para hacer una compra rápida y nos vamos. Lo del otro fue una desgracia, pero con un poco de cuidado de todos estas cosas no pasan", indicó un lucense que tenía su vehículo mal estacionado.