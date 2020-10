Los vecinos de As Illas exigen que se repare un puente y se dote de aceras

A mediados de julio del año pasado un turismo dio un volantazo para esquivar a otro vehículo que venía de frente en una curva cerrada de la carretera de Orbazai, que une San Lázaro con Adai. El vehículo se salió de la calzada y derribó la barandilla metálica del puente sobre el río Segade, en As Illas, cayendo encima de la depuradora que da servicio a las viviendas de este barrio. Quince meses después de ese accidente de tráfico la balaustrada todavía no ha sido reparada, por lo que los vecinos urgen al Concello de Lugo a que actúe porque por ahora no ha atendido sus reclamaciones.

Los afectados solicitan también a la administración local que instale aceras en esa zona que es muy transitada por aficionados a caminar y adolescentes en bicicleta, ya que consideran que así se reduciría el riesgo de que se pueda producir algún atropello.

Advierten además de que en este tramo de la carretera de Orbazai, que soporta mucho tráfico, a duras penas dan pasado dos vehículos por su estrechez, por lo que es un riesgo añadido para la seguridad vial.

FOSA SÉPTICA. Los vecinos de As Illas van a acometer las obras para subsanar los daños de la fosa séptica, que sufragará en parte la compañía aseguradora del vehículo accidentado, por lo que consideran que sería conveniente que el Concello también ejecutase al mismo tiempo las obras necesarias para reponer la barandilla del puente.

Los desperfectos sufridos por esta depuradora en el accidente de circulación que tuvo lugar a mediados de julio del año pasado no han afectado a su funcionamiento.

Los vecinos recuerdan además que tienen que recurrir al uso de esa fosa séptica privada, que indican que cuenta con los preceptivos permisos de la Confederación Hidrográfica y del Ministerio para la Transición Ecológica, porque el Concello de Lugo aún no ha acometido el saneamiento en este barrio.