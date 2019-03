Vecinos de As Gándaras vuelven a la calle para protestar contra los okupas

Decenas de vecinos del barrio lucense de As Gándaras han vuelto a salir este domingo a la calle para protestar contra la ocupación ilegal de viviendas en esa zona de la ciudad de Lugo, donde al menos cinco inmuebles permanecen ocupados por personas que no atienden a los requerimientos de sus legítimos propietarios.

La manifestación vecinal, convocada por la asociación Gatos Roxos, partió a la una y cuarto del mediodía de la iglesia de As Gándaras, y, detrás de dos pancartas en las que se podían leer los mensajes "Fóra Ocupas" y "Non a ocupación ilegal de Vivendas. Esiximos máis vixiancia e seguridade no noso barrio", unos trescientos vecinos recorrieron varias calles del barrio, vigilados en todo momento por agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Se trata de la segunda manifestación para exigirles a los "okupas" que se marchen del barrio, pero los vecinos anuncian que habrá muchas más hasta que los propietarios de las viviendas ocupadas recuperen sus casas.

"A pesar del inconveniente de que coincidió" con la otra manifestación, la que convocó la plataforma feminista Galegas8M, "la gente sigue involucrada y con ganas de plantarle cara a esto", ha dicho el presidente de la asociación Gatos Roxos, Jaime Gueimonde.

"Tenemos que buscar una solución a esto y seguir convocando las manifestaciones que hagan falta", ha añadido.

Gueimonde ha indicado que As Gándaras es "un barrio en el que hay muchas viviendas unifamiliares y la gente está nerviosa".

A pesar de estas manifestaciones, Gueimonde aseguró que "los ocupas siguen ahí, no se van".

"Siguen viviendo ahí, no se van, pero seguiremos haciendo manifestaciones para que conseguir que se vayan. Para que vean que esto no es un barrio sencillo para vivir", ha concluido.