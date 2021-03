Vecinos de As Gándaras denuncian subidas en el recibo del agua del 300%

La asociación vecinal Gatos Roxos de As Gándaras ha presentado una reclamación en nombre de varios residentes de la zona por la subida abusiva del importe de la factura del agua, que en algunos casos ha llegado a un 300% más en el tercer y cuarto trimestre del 2020 que en el segundo.

"Presentamos reclamacions de veciños que, no segundo trimestre do 2020 pagaron 43.34 euros e no cuarto trimestre pagaron 170 euros, outros de 67 euros no terceiro trimestre e que pagaron no cuarto trimestre 212 euros", dijo el presidente, Jaime Gueimonde, que recordó que ese incremento supone "un grave deterioro na economia familiar, xa bastante tocada pola situacion sanitaria e laboral que temos actualmente".

Gatos Roxos pide que se revisen con urgencia los recibos del agua de los vecinos del barrio, ya que recuerda que no todos han percibido una subida ya que el banco pasa a cobro esas facturas sin hacer un desglose y les puede haber pasado desapercibido el fuerte incremento.