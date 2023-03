Veciños do Castiñeiro citan aos políticos a un debate sobre as vivendas sociais

O movemento veciñal do Castiñeiro convoca aos residentes a un debate aberto sobre a construción de vivendas de promoción pública no barrio e convidan tamén a participar a Lara Méndez, Elena Candia, Rubén Arroxo e Olga Louzao, "para poder chegar a unha solución", din. O debate terá lugar o mércores, día 29 de marzo, ás oito e media da tarde, e os organizadores solicitaron ao Concello un local para a realización do mesmo.

"Levamos tempo expresando o noso malestar polo proxecto de construción de vivendas de promoción pública no Castiñeiro e convocamos este debate para poder solucionar o noso problema", apuntan estes veciños.