Vecinos de Cima de Vila denuncian que no tienen conexión por la fibra óptica ya instalada

Residentes de Cima de Vila, en la parroquia de Pedreda, denuncian que no se pueden conectar a internet por fibra óptica porque, si bien se hizo la instalación en su núcleo, se dejó sin conexión. El presidente de la asociación vecinal, Óscar Peteiro, explica que viven allí 25 familias, jóvenes con hijos que necesitan un mejor acceso a la red en su día a día.

"Por ejemplo, en mi casa mi mujer teletrabaja y los niños necesitan conectarse con las plataformas escolares. Yo teletrabajo también algunos días por semana. Para poder tener acceso a Internet lo hacemos a través de 4G y necesitamos tener 3 líneas diferentes", apunta. En similar situación están muchos de sus vecinos y, hasta donde sabe, todos han optado por contratar varias líneas como única manera de poder navegar por internet con ciertas garantías.

Indica que todo el cableado y colocación de cajas se hizo hace unos diez meses por operarios de la empresa Adamo. También en el resto de núcleos de la parroquia se llevaron a cabo esas labores con la diferencia de que ellos tienen, a estas alturas, conexión a Internet por fibra y Cima de Vila sigue siendo una isla, el único núcleo sin esa posibilidad. "Altar, que está justo al lado, tiene. También Abuín o el propio Pedreda... Sitios con menos vecinos o incluso donde hay casas vacías tienen esa conexión y nosotros seguimos sin ella y sin saber a quién recurrir", apunta.

Peteiro explica que alguno de sus vecinos ha llamado a una compañía que reconoce que en su dirección hay fibra óptica. Sin embargo, cuando el técnico acude a hacer efectiva la conexión se encuentra con que no se puede hacer. En otros casos, como el de la propia instaladora del cable, ya no tiene esa posibilidad. Los operadores con los que habla revisan su dirección y le dicen que no les figura que ya esté instalada la fibra en ese punto.

"Me he ofrecido a mandarles fotos de los cables y cajas, les he escrito correos y contactado en las redes sociales, pero no ha servido para nada. He contactado con el Ayuntamiento, que dicen que no les corresponde a ellos. He escrito también a la Xunta", apunta Peteiro, quien admite que ya no sabe a quién dirigirse para reclamar acceso a un servicio que su familia y las de sus vecinos necesitan para su uso diario. No comprenden por qué un núcleo tan próximo al Hula, rodeado de otros con acceso, sigue sin tenerlo.