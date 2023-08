Los vecinos del centro logran que el Concello acceda a sus peticiones

El Concello de Lugo comunicó a las plataformas vecinales del centro que acepta las peticiones trasladadas sobre las obras de peatonalización que se están ejecutando en la Rúa Montevideo y el entorno de la Praza de Ferrol. En concreto, se mantendrá la ubicación actual de la fuente de San Fernando, que presidirá una nueva zona ajardinada frente al cuartel, y se aumentarán las zonas verdes previstas en 458 metros cuadrados.

Por su parte, la plataforma vecinal Barrio Centro de Lugo asegura que se han atendido "la práctica totalidad de las propuestas", una vez que los responsables municipales comprobaron "su coherencia y su viabilidad técnica". Además, este colectivo destaca el trabajo que han desempeñado hasta el día de hoy, con distintas reuniones bilaterales que, finalmente, han fructificado.

La plataforma valora "muy positivamente" la actitud "receptiva y colaborativa" del Concello, que se ha mostrado abierto a la participación ciudadana para cumplir sus expectativas, manteniendo su compromiso con el trabajo "serio, riguroso y efectivo".

Más verde y más bancos

El número de zonas verdes en la Rúa Montevideo y las vías adyacentes pasará de 192 m² a 474 m², con la colocación de 41 árboles más, 11 papeleras y 15 aparcabicis. En la Praza de Ferrol habrá un total de 1.194 m² de zonas verdes, que se completarán con 20 nuevos árboles, otras cinco papeleras y 15 aparcabicis con marquesina.

Además, el 72% de los bancos —68 de los 94 previstos—, contarán con respaldo, cumpliendo así una de las principales reclamaciones de los vecinos. "Os espazos públicos son para a sociedade e deben crearse en consonancia coas súas demandas", dijo al respecto el responsable de Transición Ecolóxica, Miguel Fernández.

Santo Domingo

Con relación a la reconfiguración de la Praza de Santo Domingo, el Concello insiste en que, siempre que el estudio de carga lo permita, la circulación se mantendrá, al igual que ahora, en la parte derecha. Del mismo modo, se ampliarán los espacios con vegetación.

"A vontade é que sexa un punto de encontro para lucenses e visitantes, non só para pasar por el, senón para quedarse e desfrutalo, de xeito que trataremos de introducir as consideracións que nos trasladen as persoas residentes", añadió Fernández.

Discordancia monumental

A pesar de que las demandas vecinales serán atendidas, la asociación Lugo Monumental quiso reiterar la "falta de debate público" de estos proyectos y anuncia que remitirá al gobierno municipal las 2.000 firmas recogidas durante el mes pasado en defensa de las zonas verdes. También trasladó su "preocupación" por el estado del pavimento en la Rúa Nova, afectado por el paso provisional de vehículos.



