"Nos han dejado totalmente aislados y no vamos a parar hasta recuperar la parada de bus y las frecuencias que teníamos antes". Así de contundentes se mostraron este jueves los vecinos de Castelo y O Carqueixo, quienes quisieron mostrar públicamente sus quejas por la reestructuración llevada a cabo en las líneas del autobús urbano, unas modificaciones que, en su opinión, suponen "un paso atrás" en la comunicación del barrio.

"Antes teníamos una parada al lado de la rotonda y el bus pasaba cada hora. Ahora eso quedó totalmente eliminado y solamente nos han dejado los cuatro servicios del bus rural", afirman.

Los residentes aseguran que, con las líneas actuales, es "imposible" utilizar el transporte público para las necesidades del día a día. "Aquí viven muchas personas mayores y si tienen que desplazarse hasta el centro no tienen otra opción que caminar un buen trecho para coger el bus a las ocho de la mañana, ya que si esperan a las doce no les da tiempo a nada. Y si tienen una cita en el Hula por la mañana, pasa lo mismo. Y ahora es verano, pero en invierno es inhumano que un anciano tenga que andar a esas horas por la carretera", se lamentan.

Y además de la reducción de frecuencias horarias, los afectados critican igualmente que se eliminara una parada "primordial", utilizada también a diario por los residentes del poblado de Nazaret. "Ahora, para poder coger el bus, es necesario cruzar la rotonda de acceso al Hula, lo que supone un peligro para nuestra integridad física", comentan.

Para los vecinos de Castelo, la concejalía de movilidad, dirigida por el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, ha desatendido sus planteamientos desde el principio. "Siempre han ignorado completamente a los vecinos y encima nos quieren hacer quedar de mentirosos, ya que dicen que hicieron un estudio y que aquí solamente somos cinco vecinos y que además no utilizamos el bus urbano".

Los afectados recuerdan que, a pesar de que la concejalía de movilidad afirma que son únicamente cinco vecinos, presentaron más de 200 firmas en contra de la reestructuración del bus urbano a su paso por el barrio de Castelo.

Desde la concejalía de movilidad aseguraban este jueves que siempre han tenido en cuenta las demandas de los vecinos de Castelo y que tienen previsto instalar una nueva parada junto a la rotonda. "A estrada que vai ao Hula é da Xunta e estamos esperando unha resposta para ver se fan eles a parada ou nos dan os permisos para que a faga o Concello", dicen.

PARADAI. Mientras, la asociación de vecinos Alexandre Bóveda-Paradai demandó el jueves la creación de una nueva línea de bus que dé servicio a la zona.

En un comunicado, explica que durante una reunión de vecinos se criticó la falta de información sobre las nuevas líneas de bus implantadas y se constató que la línea 13, que pasa ahora por la zona, no fue pensada para dar servicio a ese barrio, y recuerdan que la había hasta el cambio ofrecía más opciones a los vecinos. "Ahora no tenemos ningún servicio y si lo hubiera no lo conocemos, nadie nos informó", añaden.