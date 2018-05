Los vecinos de Carril dos Indios sufren el ruido de la alcantarilla de San Eufrasio

El ruido que produce la tapa de registro de Jazztel que se encuentra en San Eufrasio cada vez que le pasa un coche por encima no solo molesta a vecinos de esa calle, como Ana Pérez Croas —que lleva dos meses sin poder dormir en su casa y que ha denunciado ante el Concello, Xunta y Valedor— sino también a los de Carril dos Indios. Mar Leis, residente en un edificio de esa vía, se ve igualmente afectada pese a vivir en un quinto piso.

"Levamos moito tempo queixándonos e a comunidade presentou varios escritos ao Concello. Tamén chamamos á Consellería de Obras Públicas", explica y añade que algunos de sus vecinos que viven en el octavo también perciben el ruido con intensidad.

Los residentes en la zona vivieron un período de tregua en octubre de 2017, cuando después de reiteradas quejas de unos y otros, finalmente se cambiaron las gomas que encajan la tapa del registro y este dejó de moverse con el tráfico y, por tanto, de hacer ruido. "Foi como un momento de felicidade que deixase de facer ruido porque é moi molesto, escóitase todo o tempo. É certo, como denunciaba a outra veciña, que aquí o tráfico é constante", explica.

No duró mucho porque, a principios de este año, el ruido regresó con idéntica frecuencia. Leis cree que se perdió una gran oportunidad de solucionar ese problema al no aprovechar las recientes obras de reasfaltado para tomar medidas. "Teño chamado moitas veces ao Concello e primero decíanme que avisarían á empresa e, agora, que non atopan o xeito de contactar con ela para recordarlle as queixas", apunta y explica que incluso pidió que se tomaran medidas provisionales, algún tipo de gomas con menor duración pero también efectivas.

El concejal de desarrollo sostenible, Daniel Piñeiro, recordó este viernes que el registro pertenece a una empresa, Jazztel, que es la responsable de reparar la tapa y que, además. la carretera es titularidad de la Xunta. "En todo caso, o Concello, tendo en consideración a situación da persoa afectada, púxose nestes días en contacto, a través do servizo municipal de Vías e Obras, coa compañía para que arranxen a tapa e así quedaron de facelo", aseguró.