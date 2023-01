Vecinos de Carril das Frores advierten de problemas de tráfico

Vecinos de la parte alta del Carril das Flores no ven mal algunos de los planes que el área de Mobilidade del Concello, que dirige Rubén Arroxo, tiene para esta calle, por la que transcurre el Camiño Primitivo, pero están en desacuerdo con algunas de sus afirmaciones del primer teniente de alcaldesa respecto al comportamiento del tráfico en esta vía.

El acceso en coche desde la Rúa San Roque se cerró hace unos meses para realizar obras en la parte alta del Carril, donde se suprimió la pasarela metálica, y desde entonces la entrada y salida de los garajes, incluido el párking del Froiz, se hace desde abajo. Para eso, el Concello suprimió una de las dos líneas de aparcamiento desde la Rúa Primavera, pero el problema es que muchos conductores incumplen la señalización y estacionan igualmente. Esa circunstancia dificulta que se crucen dos vehículos, algo que ya sucedía antes pero que ahora se agravó porque esa ha pasado a ser la única vía de acceso para los residentes y el tráfico se ha multiplicado. En la zona también hay negocios a los que llegan furgones y camiones de reparto de mercancía.

Los vecinos aseguran que tienen que llamar con frecuencia a la Policía Local y que esta no siempre acude y cuando lo hace sus acciones no son suficientemente disuasorias, dicen, porque al poco tiempo vuelve a haber coches aparcados. "Es un infierno subir por Carril das Flores. Estamos llamando todos los días a la Policía, pero no sirve de nada porque como solo hay unas vallas y una cinta que impiden aparcar, los conductores las mueven. O colocan bolardos o señales de otra manera o esto no sirve para nada", afirma Miguel de Pablo, el presidente de la comunidad de vecinos de los números 14, 16 y 18, que comparten la misma puerta de garaje.

Se suma a las quejas otra vecina del número 14, que al igual que De Pablo no ve mal que el Carril sea peatonal en un futuro, como baraja el área de Mobilidade. De momento solo se mantendrá la restricción del tráfico en el primer tramo, desde San Roque hasta el Froiz, pero Arroxo avanzó hace unos días la intención del gobierno local de llevar a cabo en el próximo mandato una reforma profunda de esta calle, por la que transcurre un bien que es Patrimonio de la Humanidad.

Plataforma del Froiz

Entre las medidas que se barajan está la sustitución de la actual plataforma de acceso al Froiz y a tres portales de viviendas por una estructura más pequeña o menos opaca que permita eliminar el túnel que hay ahora debajo. Esta es la parte que de momento está generando simpatía entre los vecinos de Carril das Frores y entre usuarios del hipermercado, según aseguran algunos de ellos, aunque de momento no hay ningún posicionamiento oficial de los más afectados, dado que la reforma todavía queda lejos.

El derribo de esa estructura fue planteado hace unos meses por la plataforma ciudadana Outro Garañón na muralla?, que ve necesario hacer del Carril das Frores "unha rúa importante, ancha e arborada, como merece o Camiño Primitivo", señala el colectivo, aunque este va más allá y pide que se modifique de nuevo el planeamiento urbanístico que fue aprobado para esta zona por el Concello y la Xunta. Outro Garañón na muralla? es muy crítico con la alineación establecida, ya que sobresale unos cinco metros respecto a la fachada de los últimos edificios de Carril das Frores, y aunque su recurso al TSXG fue desestimado, ahora intenta que el caso sea estudiado por el Tribunal Supremo.

Esa visión crítica la tiene también el Colegio de Arquitectos de Lugo, el único que en su momento presentó alegaciones a la modificación del Pepri para este lugar, y que hace unos meses también planteó a la alcaldesa, Lara Méndez, la idoneidad de eliminar la plataforma que hace túnel sobre el Carril das Flores.

Quejas por la falta de limpieza

Los vecinos de los edificios 14, 16 y 18 de Carril das Frores también se quejan de la falta de limpieza de las escaleras que dan acceso a eses portales y que comunican la calle con la pasarela que lleva al Froiz y a la Rúa Montero Ríos. Indican que el paso es de titularidad municipal, pero que es la comunidad quien asume su limpieza.

Los residentes explican que se dirigieron varias veces al Concello, la última por escrito en el mes de septiembre, para que esta situación cambie y sea él quien se haga cargo del cuidado de un espacio que es público.