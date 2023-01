Vecinos de O Carme piden la revisión del PXOM para que el barrio despegue

La asociación de vecinos del barrio de O Carme mantuvo este sábado su asamblea general para hacer repaso a la situación de la zona y concluyó con el acuerdo de solicitar al Concello que inicie de forma urgente el proceso para modificar el planeamiento urbanístico del entorno, ya que creen que esa será la única forma de que los propietarios de edificios en ruinas se decidan a invertir en ellos.

El presidente de la asociación, el arquitecto Ramón Cabarcos, señala que los dueños de las casas que dan a alguna de las calles del barrio, que son consideradas vías históricas y tienen protección patrimonial, solo pueden llevar a cabo en ellas labores de conservación. Se ven impedidos para llevar a cabo intervenciones de mayor calado y no tienen la seguridad de que las inversiones que hagan no vayan a resultar perdidas.

Es así, recuerda Cabarcos, porque el actual PXOM fija parámetros de edificabilidad que a día de hoy son muy difíciles o incluso imposibles de cumplir, debido a las limitaciones que supone el patrimonio que existe en el barrio, como los mencionados caminos.

Los vecinos piden que se dote al barrio "dun marco normativo claro e seguro, que posibilite a rehabilitación e a recuperación da trama edificada e viaria do barrio, así como os lexítimos usos e iniciativas dos seus habitantes, como ocorre no resto da cidade", apunta Cabarcos.

El portavoz vecinal advierte de que la "degradación física irreversible" del barrio está más cercana cada día que pasa ya que, recuerda, hace unas semanas se produjo un importante desprendimiento parcial de una casa, que por suerte no cayó a la vía pública. "Este feito fixo intervir a Policía Local, que colocou un valado fixo provisional, que non asegura que non se poida producir un accidente, nin soluciona nada máis aló de minorar o risco de que se produza", señala Cabarcos. Se trata de una casa que forma parte de un conjunto de edificaciones que tienen orden de arreglo desde 2016.

Los problemas de los vecinos de O Carme

Ramón Cabarcos, junto a las viviendas ruinosas de O Carme. EP

Los vecinos piden medidas que sirvan para planificar el futuro del barrio y otras que procuren una mejora más inmediata. "Os servizos son moi precarios. A acometida de auga limpa e a evacuación de auga sucia son dunha calidade e antigüidade impropias dunha área urbana desta situación e importancia. Ocorre o mesmo coas infraestruturas eléctricas ou de acceso a internet. Os servizos de hixiene do viario público son meramente testemuñais e a falta de vixilancia permite que o vandalismo e o comportamento incívico estrague os esforzos por recuperar a zona para o goce dos habitantes e visitantes do barrio", resume Cabarcos.

Parte de esas demandas se atenderán a corto plazo en zonas como la Calzada y la Praza do Carme, espacios que se van a peatonalizar y a acondicionar, al igual que algún otro camino que lleva hasta Noriega Varela.

El gobierno de Lara Méndez también ha expresado en alguna ocasión su voluntad de revisar el marco urbanístico de O Carme, pero una vez el PXOM esté aprobado al completo.

El 20% de las edificaciones están en ruinas y el 76% vacías

El presidente de la asociación de vecinos de O Carme hizo un censo de edificaciones del barrio. En 2020 había 50 inmuebles: 20 estaban en ruinas y 38 vacíos.

Hay 13 edificios de antes de 1900, la mayoría en la Calzada. Veinte inmuebles son de entre 1900 y 1950; trece, posteriores a 1950 y cuatro, de fecha desconocida.

La capilla de la Virgen del Carmen está en obras en este momento, para renovar su cubierta. El Concello concedió una subvención de 70.000 euros para esta intervención.

A cambio, el Obispado se comprometió a ceder un terreno en la zona para que el Concello haga una zona de aparcamiento.

El gobierno de Lara Méndez lleva años invirtiendo en espacios públicos del barrio, aunque algunos son fruto del vandalismo. Algunos forman parte de la estrategia europea Dusi, como el coliving artístico.

Méndez se reunió con los vecinos hace semanas, mientras que este martes lo hará la candidata del PP, Elena Candia, y la próxima semana, Olga Louzao, de Cs.