Vecinos de Bocamaos se quejan de ser excluidos de la obra de la red de agua

Los vecinos de tres barrios de Bocamaos se quejan de que el Concello de Lugo les ha excluido en las obras para dotar de red de abastecimiento de agua a esta parroquia, que se iniciaron la semana pasada.

Las afectadas son una veintena de casas de los barrios de A Ponte, O Vilar y O Vilardón, que se encuentran en la carretera que va desde Ramil hasta el puente de Ombreiro. Una de sus propietarias afirmaba que "non é propio do século XXI" que sigan sin contar con agua de la traída y que se tengan que abastecer de pozos particulares. Además criticaba que parte de la parroquia vaya a disponer del servicio y el resto no, cuando recordaba que "pagamos os impostos como os demais".

Las obras, iniciadas la semana pasada, se están ejecutando en el tramo que va desde Meilán por la carretera de Ombreiro, que discurre paralela al río Miño, en el noroeste del municipio de Lugo.

Desde el área de medio rural se indicó que esta es la primera fase de un proyecto que estaba "comprometido hai tempo" con los vecinos y se precisó que si hay demandas de otros residentes se podría ampliar la traída al resto de la parroquia.

El Concello de Lugo destina más de 115.000 euros a esta obras, que tienen un plazo de ejecución de dos meses. Ese importe supone un ahorro de casi 40.000 euros con respecto al precio de licitación. Este proyecto, junto con el de la red de abastecimiento de Penarrubia, se financian con cargo al Plan Único de la Diputación Provincial.

El abastecimiento de agua de la red pública en las parroquias está en una fase muy inicial. Solo tienen ese servicio algunos núcleos muy próximos a la capital e incluso algunos por los que pasaba la traída tuvieron que esperar años para acceder al servicio.

Fue el caso de Orbazai, por ejemplo, donde los vecinos presionaron para que se le enganchara a la red general una vez que las canalizaciones pasaban por el pueblo y los vecinos incluso facilitaron en su día que se pudiera hacer la infraestructura.