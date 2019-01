Vecinos afectados por una fuga de agua tardaron siete años en cobrar por daños

Los vecinos de los números 146 y 148 de la Avenida de Carlos Azcárraga sufrieron, en 2011, daños en sus propiedades por la entrada de agua procedente de una fuga de la red pública que se produjo a la altura del 144. La avería costó 4.430 euros a la comunidad de propietarios, una cantidad que no percibieron hasta el último trimestre de 2018, siete años después.

El PP citó este lunes este caso como ejemplo de la demora en la respuesta del Concello a las reclamaciones patrimoniales, una crítica periódica a la gestión municipal. Los populares analizaron las 19 respuestas a reclamaciones de este tipo que la administración local tramitó desde el mes de septiembre. El plazo legal para atenderlas es de seis meses, pero en los casos analizados no solo se incumplió sino que el periodo medio de respuesta fue de 35 meses. "O prazo medio de resolución foi de 1.053 días, un prazo que dista moito do que marca a lei do réxime xurídico do sector público", afirmó el portavoz popular, Antonio Ameijide.

De las 31 reclamaciones resueltas desde septiembre, 19 fueron denegadas y 12 aceptadas, con un coste total para las arcas municipales de 14.311 euros. Algunas indemnizaciones no son de valor muy elevado. Hay un pago, por ejemplo, de 162 euros. Aun así, esta tardó 727 días (prácticamente dos años) en ser atendida. Era una reclamación de una ciudadana que sufrió heridas al pisar una punta que sobresalía en una escalera del parque Rosalía de Castro.

El PP cita otros ejemplos de la demora en la respuesta municipal, como la que dio a una comunicad de vecinos de la Rúa Lamas de Prado por una filtración de aguas fecales procedentes de la red de saneamiento municipal. La reclamación fue presentada en abril de 2012.

En otros once casos, el Concello tardó más de 1.000 días en responder a las reclamaciones de ciudadanos. En opinión del PP, esta demora refleja "pouco interese" del gobierno local en ser una administración "útil" a los ciudadanos.

REFUERZO DE LA ASESORÍA. La asesoría jurídica es una de las áreas con falta de personal. Está formada por el asesor jefe, una técnica de gestión y una auxiliar administrativa. Desde 2016, se refuerza el servicio con la contratación de una trabajadora en acumulación de tareas que se dedica exclusivamente a la tramitación de reclamaciones de responsabilidad patrimonial, ya que el actual gobierno se encontró con peticiones antiguas sin atender.