Vecinos de Acea de Olga, en pie de guerra por unos ensayos de batucada en A Ponte

"Hay gente con ansiedad, con bebés que no pueden dormir y ni te cuento cómo se ponen las mascotas", asegura una vecina que no se quiere identificar pero que habla en nombre de un grupo de residentes de Aceña de Olga, repartidos por varios bloques de edificios, que se quejan del "ruido atronador" que provocan los ensayos semanales de un grupo de batucada.

"La gente no se hace a la idea del ruido que hacen esos tambores: no se puede ver la televisión porque no la oyes y retumban las ventanas", insiste esta vecina, que asegura que ha llamados decenas de veces a la Policía Local para que intervenga, obteniendo diferentes respuestas, como que el grupo toca solo en horario diurno o que tiene permiso del Ayuntamiento. Aunque admite que, efectivamente, los tambores se detienen puntualmente a las diez de la noche —los ensayos son dos días por semana entre 20.00 y 22.00 horas— duda de que pueda tener autorización "un ensayo que tiene lugar en una zona especialmente protegida por la normativa de ruidos, ya que se encuentra en un área con un colegio próximo y un hospital, el de Polusa".

Quizás ese sea el punto más llamativo de esta queja: los ensayos se producen en A Ponte, en el entorno del local social de la asociación vecinal de ese barrio. Aunque parezca que se trata de dos puntos muy alejados de la ciudad, con un río por medio, el sonido viaja de forma bastante nítida de uno a otro. Los vecinos han grabado numerosos vídeos desde sus ventanas donde parece que el grupo toca en un entorno más próximo.

La portavoz de los residentes de Aceña de Olga apunta que muchos vecinos del entorno del nuevo auditorio llevan más de un año "soportando" cuatro horas semanales de "un ruido con el que no se puede vivir" y denuncia la inacción del Concello, a pesar de las reiteradas quejas a la Policía. Hace hincapié en que el grupo toca en el exterior, aunque cuando lo hace en interior la cosa no mejora demasiado. "Es un local que no está insonorizado y deberían practicar en un local que lo estuviera", dice. Explica que la situación ha llegado a un punto de hartazgo que ha llevado a los vecinos a movilizarse y convertirse en asociación, convencidos de que así su reclamación será atendida y también para defender otras mejoras en el barrio. Este mismo jueves celebrarán una reunión con ese objetivo.

Por su parte, desde el Concello se insiste en que el grupo cumple escrupulosamente con el horario y que no se ha pedido una medición del ruido. Aunque los vecinos aseguran que sí se hizo, en diversas llamadas a la Policía Local y que recibieron respuestas como que no había sonómetros.

Sin embargo, el Ayuntamiento, a través de su departamento de comunicación, puntualiza que la Policía informó a los reclamantes de que, para solicitar una medición, había que presentar una solicitud formal en el registro municipal o una denuncia. En cualquier caso, la persona que hace esa petición debe identificarse, incluyendo sus datos, y que ningún vecino se animó a hacerlo, por lo que la Policía no puede intervenir.

Por otra parte, en el hospital Ribera Polusa, más próximo a la zona de ensayo del grupo que los edificios de Acea de Olga, no se ha registrado ninguna queja por ruidos a causa de los ensayos.

"No queremos molestar a nadie. Somos muy cuidadosos con los horarios"

El grupo que ensaya dos veces por semana en A Ponte —que pide que no se le identifique por su nombre porque ya lo hace señalar el lugar en el que practican— asegura que no quiere "molestar a nadie" y se define como "muy cuidadosos con los vecinos, en cuanto las campanas de la iglesia tocan las diez dejamos de tocar".

La presidenta de la directiva asegura que la suya es una agrupación cultural sin ánimo de lucro, que todo lo que obtiene por sus actuaciones en fiestas lo reinvierte en la asociación. "Nadie se queda ni un solo duro, todo es para la agrupación", insiste. Por tanto, no tienen fondos suficientes como para afrontar el pago del alquiler de una nave para su práctica. Admite que se plantearon buscar una en los polígonos de O Ceao o As Gándaras pero resulta demasiado costoso para su economía.

Para ensayar pidieron permiso a la asociación de vecinos de San Lázaro A Ponte para usar su local social. "Nos cedieron el uso si nos comprometíamos a mantenerlo en buen estado, cosa que hacemos. Por las lluvias y la crecida del río el local sufrió desperfectos y fueron reparados gracias al seguro que pagamos en la agrupación", apunta.

Respecto al hecho de que toquen en el exterior, la presidenta del grupo de batucada puntualiza que solo lo hacen cuando hace calor. "Ahora resulta imposible ensayar en el interior del local porque se alcanzan unas temperaturas altísimas. No tiene ningún aislamiento y si tocáramos ahí habría lipotimias", explica.

Somos muy cuidadosos con los vecinos, en cuanto las campanas de la iglesia tocan las diez dejamos de tocar"

Pero insiste en que siempre que es posible practican en el interior para lo que han comprado cascos que les aislan del ruido.

Explica que, cuando recibieron la primera llamada de la Policía, pidieron al Ayuntamiento que les confirmara por escrito que no estaban incumpliendo con la normativa, cosa que este hizo, puntualizando que debían dejar de tocar a las diez en punto.

"Insisto en que no queremos fastidiar a nadie, pero tenemos que ensayar en algún sitio. Después de tocar en el Arde Lucus o la cabalgata mucha gente nos felicitó, pero para que esas actuaciones salgan bien es imprescindible practicar con regularidad", explica y reconoce que, como otras agrupaciones, tienen la esperanza puesta en que el nuevo auditorio les permita acceder a locales de ensayo debidamente insonorizados para la práctica de sus instrumentos.