No pudo evitar emocionarse al verse rodeado de su familia para celebrar que cumplía 101 años. Sopló las velas y no perdonó su ración de tarta a base de bizcocho, chocolate y fresas, de elaboración casera. «Claro que me gusta», decía José María González Balboa, que vino al mundo el 7 de mayo de 1921 en San Lorenzo de Aguiar (Outeiro de Rei). Desde los 28 años reside en la parroquia lucense de Santiago de Meilán.

José María González, que se ganó la vida dedicándose a la carpintería y a las labores del campo, goza de buena salud —solo toma tres pastillas diarias— y de buen humor. «Como ben e de todo», afirmaba este sábado orgulloso el centenario, que no prueba ni una gota de alcohol, aunque antes le gustaba tomar una copa de vino a la comida.

«De momento estou ben», aseguraba el decano de los vecinos de Santiago de Meilán, que todos los días sale a dar un paseo. A veces aprovecha esa recorrido para visitar a los familiares que residen en las inmediaciones.

Ha tenido que dejar a un lado las labores en la huerta. «Xa non teño forzas para iso», reconocía José María, que contaba que en su granja tuvo tanto vacas de leche como de carne.

Este centenario tiene una prolija familia, seis hijos, uno de ellos fallecido, 14 nietos y cuatro bisnietos

Durante el día suele escuchar la radio y ver la televisión, signos de su bueno oído y buena vista. Le gustan todo tipo de programas, dice. Se acuesta temprano, a las nueve de la noche, y ya no es de madrugar, no se levanta hasta las nueve de la mañana. «Vou durmindo», aseguraba.

Este centenario tiene una prolija familia. Con su esposa, María Méndez Peña, ya fallecida, tuvo seis hijos, de los que uno murió. Tiene 14 nietos y cuatro bisnietos. Muchos de sus seres queridos no quisieron perderse ayer su fiesta de cumpleaños en su casa de Santiago de Meilán, en la que además de la tarta y las velas, no faltaron unos enormes globos dorados que representaban su edad.

Una de sus familiares, casi tan emocionada como el cumpleañero, aseguraba que José María González «axudou todo o que puido aos seus fillos e mesmo máis do que puido».