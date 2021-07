Un vecino de Lugo alerta de que están envenenando su huerta y sus animales

Un vecino de Rúa Filgueiro ha denunciado que alguien está envenenando su huerta y animales. Manuel Quintal encontró el lunes 26 de julio veneno escondido entre el maíz de su cultivo. El tóxico estaba oculto entre el maíz, sus gatos ingirieron el producto y murieron a causa de este.

El lucense descubrió tres trampas diferentes a las 19.00 horas cuando recogía a sus gallos y gallinas. Estas consistían en unos cartones sobre los que reposaban alimentos grasos acompañados de la sustancia nociva. Al percatarse de lo ocurrido, comprendió por qué siete de sus ocho gatos han muerto en extrañas circunstancias durante los últimos dos años.

El jubilado dedica sus tardes al cultivo de autoconsumo. Tras descubrir el veneno ha tenido que tirar todos los alimentos: "Teño un neto de cinco anos e, obviamente, non podo dárlle alimentos tóxicos. Os gatos despois de comer o veleno restréganse polo cultivo e iso xa non vale para comer", explicó el vecino.

Quintal decidió poner e manos de la Policía el asunto, pero con todo no cree que le hayan ayudado: "Dínme que denuncie, pero eu non podo acusar a ninguén porque non sei quen me fixo isto", defiende el lucense.

El vecino de la Rúa Filgueira se muestra apenado por la pérdida de los animales, pero sobre todo por tener que tirar el cultivo del verano. Además, entiende que esta práctica supone un peligro tanto para sus mascotas como para los miembros de su familia: "O que fixo isto non ten cabeza, pode matar tanto a un animal como a unha persoa", acusa Quintal. La huerta de Manuel contaba con cultivos variados como pepinos, calabacines, lechugas, pimientos o tomates.

SOSPECHOSOS. Este lucense no se atreve a denunciar a alguien en concreto. Por el momento, defiende estar perdido y no entiende "por que alguén faría iso".

Finalmente, no denunciará los hechos de modo oficial ya que entiende que no puede señalar a nadie en concreto. Además, hace hincapié en que nunca ha tenido problemas con los vecinos que pudiesen desencadenar este hecho.

El horticultor pide que el autor del ataque entienda el daño que ha provocado a la familia y el peligro que ha supuesto para la salud de sus miembros.