Un vecino de la casa okupada que ardió en Lugo: "Nos quejamos mil veces y nada"

Un patio de luces separa la ventana de la habitación de sus hijos de la casa okupada que ardió el pasado miércoles en Praciña da Universidade. Desde entonces, él y su familia ha tenido que permanecer fuera de su vivienda porque la acumulación del humo les impide utilizarla. Denuncia la situación de permisividad y "el abandono" que él y el resto de sus vecinos han sufrido por parte de las administraciones.

"Nos hemos quejado mil veces del peligro de la casa okupada y especialmente advirtiendo de nuestro mayor temor, que era justo que se produjera un incendio, y no nos han hecho ni caso. Se lo hemos dicho al Concello, a la Policía... y no ha servido para nada. La policía nos dijo que no podían actuar porque la ley protege a la gente que estaba en esa casa por considerarlos vulnerables", explica.

La hora le dio visibilidad

Defiende que el incendio no causó mayores daños por la hora a la que tuvo lugar. "Menos mal que fue de día y que, por tanto, se pudo intervenir pronto. Si llega a ser a las cuatro o cinco de la madrugada hubiera sido una verdadera tragedia", explica.

Cuenta que se encontraba con su familia fuera pero que, en cuanto se declaró el fuego, le enviaron un mensaje con una foto del humo saliendo del tejado. "Enseguida nos fuimos hacia allí", apunta. "Esa gente simplemente se fue de la vivienda con sus maletas como si nada.

Estaba la policía, estaba la alcaldesa... nadie les pidió explicaciones, ni les interrogó, ni les exigió que explicaran qué había pasado dentro de la vivienda", dice y apunta que tenían "pinchada la luz y el agua".

Problemas de convivencia

El fuego causó muchísimo humo y, además de entrar en las otras viviendas próximas, causó desperfectos en el patio de luces. Este vecino asegura que los problemas de convivencia son habituales desde el preciso momento de la okupación, con suciedad y ruido. "Los gritos eran constantes, la música, tiraban cosas al patio de luces y en una ocasión se les cayó la ventana", apunta.

El fuego se localizó en el segundo piso de la vivienda okupada, aunque se extendió rápidamente el humo a todas las demás plantas. El tercer piso de ese inmueble pertenece al Ayuntamiento, que en su momento, después de conocer que había sido okupado inició un expediente de desahucio.

El Ayuntamiento es el propietario del tercer piso

El Ayuntamiento, además, contactó con los propietarios de los pisos de los restos de las plantas, que habían sido progresivamente okupados, para aconsejarles que hicieran lo mismo.

Sin embargo, el fuego declarado el pasado miércoles ha cambiado la situación para el Concello, ya que el piso ha quedado del todo inhabitable y, por tanto, entiende que no se va a okupar.

Los vecinos lamentan que no se haya prestado atención a una situación que llevan tiempo denunciando.