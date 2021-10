La federación vecinal reunió este sábado en el Pazo de Feiras a más de 1.500 personas de 300 asociaciones de toda la provincia en una entrega de los premios V de Veciño que tuvo el mismo doble objetivo que las 18 ediciones pasadas: homenajear a aquellos que colaboran con el asociacionismo y mostrar que la capacidad de convocatoria de los organizadores goza de buena salud.

Tanto el presidente de la federación lucense, Jesús Vázquez, como el de la Confederación Galega de Asociacións Veciñais (Cogave), Fernando Rois, insistieron en que era un día de celebración y no tanto de hacer oír reclamaciones pero, al mismo tiempo, salpicaron sus intervenciones de reiteradas demandas para Lugo, desde la finalización de la autovía a Santiago hasta mejoras en el tren o más inversión para fijar población en el rural.

Los homenajeados reivindicaron la actividad vecinal y la implicación con la comunidad como básica para el progreso. Carmen Lence recordó cómo Leche Río no sería posible sin un rural fuerte como el lucense; el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, destacó cómo las asociaciones son "un termómetro que avisa aos políticos dos problemas que logo teremos que resolver". Por su parte, la presidenta del Colegio de Enfermería, Lourdes Bermello, que recibió su premio con todo el público en pie, en homenaje a la labor de los sanitarios durante la pandemia, recordó que "a saúde é o ben máis prezado e cando vos falte sempre teredes a unha enfermeira á vosa beira".

En un pazo en el que no faltaron la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez; el presidente de la Diputación, José Tomé, el delegado de la Xunta, Javier Arias, y una amplísima representación del sector político, económico y social de la provincia hubo una ausencia evidente: representantes del BNG. Rois aludió a ellos diciendo que había "políticos que non quixeron vir, eles darán as explicacións que queiran dar", y Vázquez se refirió al proyecto que lo enfrentó con Rubén Arroxo. "Seguiremos reclamando que se cambie o plan de buses urbanos", dijo.