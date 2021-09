Vázquez se retira de la guerra del bus tras insultar a Arroxo llamándole "perfecta mona"

Jesús Vázquez se desactivó a sí mismo en su guerra con Rubén Arroxo y se apartará de la primera línea en la ‘guerra del bus’. El presidente de la federación de vecinos reconoció ayer que se le "calentó la boca" en una conversación con una periodista y que llamó al teniente de alcalde "perfecta mona que non decide nada", además de referirse a los miembros del BNG como "parvuliños da política" y "perfectos ignorantes".

Tras reconocer los insultos y decir que estos "nunca son buenos", Vázquez el jueves sanunció que da un paso atrás y que la federación dejará en manos de Fernando Rois la negociación con Arroxo por el bus urbano. "A lo mejor no soy la persona idónea", manifestó.

Eso sí, aseguró que nadie le ha cuestionado internamente en la federación tras su salida del tiesto y hasta defendió que su tono, aunque "no fue correcto", fue consecuencia de que "llevas tres meses de polémica, te llaman de todo, dicen mentiras, las repiten y al final te calientas".

Rubén Arroxo, en tanto, descartó ayer contestar a Vázquez. Solo lanzó un mensaje en las redes, donde se limitó a comentar que el "apolítico e autoproclamado representante dos veciños de Lugo durante as últimas catro décadas, volve aportar propostas interesantes para a nosa cidade: llama parvulitos al BNG y dice que Arroxo es una perfecta mona".

Con ese mensaje Arroxo dejó clara su postura y el jueves descartó ya volver a hablar de Jesús Vázquez. En su entorno decían que no había razones para contestar a Vázquez, una vez que este había quedado definido por sus palabras.

Era el cierre, al menos de momento, a una guerra que sostienen desde hace meses. El detonante fueron las reclamaciones por el servicio de transporte, pero las diferencias vienen de mucho más atrás. De hecho, los nacionalistas nunca han ocultado sus dudas sobre la legitimidad de Vázquez como presidente de la federación de vecinos y en alguna ocasión han preguntado retóricamente al aire cómo se elige al líder de ese movimiento. En los últimos meses, Arroxo ha acusado a Vázquez de decir mentiras sobre el bus y este ha acusado al teniente de alcalde de insultar a quienes le pagan el sueldo. El líder de la federación, hace poco más de un mes, instó a Arroxo a tomarse "una tila" y "escuchar". En la guerra del bus, Arroxo ya no tendrá que escucharle a él, pero Vázquez cree que sigue habiendo caso, porque el malestar por el bus existe y lo que quiere la federación son soluciones, dice.

Fernando Rois: "Me gustaría que se disculparan el uno con el otro"

"Me gustaría que se disculparan el uno con el otro", decía el jueves Fernando Rois sobre Vázquez y Arroxo. Él llevará la negociación del bus y asegura que su lema es "diálogo, diálogo y diálogo" y no entrar nunca en «enfrentamientos personales". Eso sí, si no hay acuerdos, puede haber otras medidas de presión, pero sin calentones, apuntaba.



Aval del BNG

Rubén Arroxo se apuntó un tanto en la ya larga guerra de desgaste con Jesús Vázquez y, a la vez, consiguió el aval de la asamblea local del BNG a su gestión del bus urbano