Vázquez insiste en que "non se pode facer" la playa fluvial en A Tolda

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, insistió este lunes en que "non se pode facer a instalación da praia fluvial que pretende o Concello" y recordó que los mejillones de río son "unha especie protexida" de suma importancia para el Miño, ya que se trata del principal filtro con el que cuentan sus aguas.

Vázquez hizo hincapié en que el informe de Patrimonio Natural "non permite" que las piscinas flotantes se ubiquen en el nuevo emplazamiento propuesto por el Concello, una determinación que redunda en el bienestar "do medio ambiente e do futuro dos lucenses", destacó. "O que non podemos é ir en contra dos informes que din que temos mexilón de río, que é unha especie protexida", recalcó

El Concello reveló recientemente el contenido de un segundo estudio de la colonia de mejillones que se verían afectados por la plataforma flotante en la segunda ubicación propuesta, que difiere ligeramente de la original. En ese documento se indica que los técnicos municipales hallaron un número de bivalvos sensiblemente inferior que en la zona en la que inicialmente se quería instalar playa fluvial, concretamente menos del 50 por ciento, por lo que consideran que el traslado de los ejemplares de estas dos especies de bivalvos es viable.

Ese documento se incluye en las alegaciones que el Concello remite a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, en las que también apunta que el caudal del río en la zona es suficiente para poder llevar a cabo el proyecto de las piscinas. Las alegaciones deberán ser remitidas después a la Consellería de Medio Ambiente para su revisión.

De hecho, este lunes la conselleira admitió que esperaban que el Ayuntamiento les trasladase las alegaciones pertinentes, "un feito que neste momento aínda non se produciu". Además, la responsable autonómica de Medio Ambiente aseguró que, pese a las disputas administrativas, se mantiene una colaboración "máxima" entre ambos organismos.

CONVENIO. Vázquez acudió ayer a Lugo para suscribir un convenio con la Universidad. Xunta y USC colaborarán durante los próximos cino años en el proyecto trasnacional LIFE insular para la restauración integrada de los hábitats de las islas Cíes, Ons y Sálvora, así como La Graciosa e Irlanda. La firma del acuerdo entre la conselleira de Medio Ambiente, y el rector de la USC, Antonio López, se celebró en el Ibader.

El objetivo es promover la conservación de los hábitats de los espacios insulares de la Red Natura 2000. El proyecto cuenta con un presupuesto total de 5,2 millones de euros a ejecutar hasta el ejercicio 2026.

La Xunta aporta un total 750.000 euros, mientras que la USC tendrá un fondo asignado de 1,08 millones de euros como beneficiario. El presupuesto restante, 3,9 millones, procede de los fondos del programa LIFE de la Unión Europea.