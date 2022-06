Vázquez dice que el Concello recibió el auditorio "sen poñer nin unha pega"

"Se o auditorio non se pon en marcha non é por causa algunha imputable á Consellería ou á Xunta, senón unicamente ao Concello", aseguró este miércoles la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y recordó que "hai dous anos que recibiron o edificio sen poñer nin unha pega". A raíz de una pregunta de Ramón Carballo, parlamentario popular y portavoz municipal del PP, Vázquez añadió que "o feito de non abrilo é o que causa o deterioro e, en ningún caso, se trata de deficiencias estruturais ou construtivas".

Carballo quiso que la conselleira se manifestase sobre el hecho de que la instalación cultural siguiera cerrada. Sobre esto, Vázquez lamentó "a falta de vontade política do Concello", así como los perjuicios que causa a los lucenses, que no disfrutan del auditorio. Para la conselleira, esta situación supone "un desprezo".

SENADO. Los senadores del PP por Lugo Rosa Arza, José Manuel Barreiro y Manuel Lorenzo Varela, reclaman al Gobierno inversiones en las grandes infraestructuras de la provincia, tanto en lo que se refiere a autovías como al ferrocarril. Por lo que respecta al tren Lugo-Ourense piden "que se execute a total licitación e adxudicación dos fondos orzamentados destinados á mellora e modernización desta vía, dado que o pasado ano unicamente se licitaron 382 millóns e se adxudicaron 221 dos 546 orzamentados".

Los senadores proponen, entre otras medidas, que se construya la variante de Rubián y el enlace de Os Peares y avisan de que Lugo no renuncia a la alta velocidad.

Los populares demandan también intensificar las obras en los dos tramos que restan para la finalización de la autovía a Santiago y que se impulse la ejecución de la A-56. Reclaman, asimismo, que se inicien las obras de la A-74, entre Barreiros y San Cibrao.