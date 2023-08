Jesús Vázquez cree que la Xunta se "venga" de él por hacer campaña por Lara Méndez

El presidente de la federación vecinal, Jesús Vázquez, lamenta que el colectivo no reciba este año una ayuda de la Xunta para prevenir la violencia de género que la Secretaría Xeral de Igualdade le otorgaba desde hace varios ejercicios y lo atribuye a dos causas. "Creo que se debe a una venganza, por mi apoyo a Lara Méndez en las municipales, o a un intento de asfixia económica de la federación", dice.

Afirma que resulta "bastante penoso" que un colectivo que representa a miles de vecinos se vea perjudicado por la opción personal de su presidente y recuerda que "hay muchísima gente en la federación que es del PP", haciendo hincapié en que la concejala popular Flora Rubinos sigue formando parte de la federación.

Vázquez asegura que le "duele" especialmente que no se renueve el convenio con Igualdade -en virtud del cual la federación recibía 40.000 euros para iniciativas de prevención de violencia machista, desde representaciones teatrales hasta publicaciones- por la materia que aborda, pero asegura que no es la única ayuda de la Administración autonómica que no ha renovado justo este año, después de hacer campaña activa por el PSOE para la alcaldía.

Cita una ayuda de Medio Ambiente, a través de Ecoembes, de 10.000 euros que tampoco ha recibido e indica que se solicitó otra de Presidencia para rematar las obras del nuevo local social del colectivo -esta por concurrencia competitiva y no por un convenio- sin éxito alguno.

Como presidente de la federación remitió una carta a la secretaria de Igualdade, Sandra Vázquez, en la que recuerda que su departamento puso como "todo un exemplo de rigor e eficacia" el desarrollo de ese convenio de prevención de violencia de género y le pregunta si es que "perdestes o interese polo traballo en valores" o "só asinades convenios con colectivos que vos interesan". Vázquez defiende la importancia de la labor de la federación en esa materia, especialmente en el rural, y asegura que buscará ayudas de otras administraciones para mantenerla.

Por su parte, la Xunta replicó este martes que "segue a manter a súa colaboración coas asociacións de veciños da provincia de Lugo para o desenvolvemento de actividades de promoción da igualdade e concienciación da violencia de xénero" a través de un convenio que la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade firmó con la Confederación Galega de Asociacións de Veciños (Cogave), en la que también está incluida la federación lucense.

Esa colaboración económica asciende a 15.000 euros y la Administración autonómica recuerda que "non é a única con entidades da provincia". "A semana pasada a conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade asinaba outro convenio de 20.000 euros con asociacións de mulleres rurais, representadas na nosa provincia por Afammer Lugo, para garantir a igualdade e a erradicar a violencia de xénero", apuntó.También citó la línea de ayudas específicas para asociaciones de mujeres de próxima resolución.



