Vázquez acusa a Arroxo de "despreciar" a los vecinos y tratarlos con "soberbia"

Las fricciones entre el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, y el presidente de la federación vecinal, Jesús Vázquez, -que se han manifestado a través de cruces de acusaciones en medios y redes sociales a lo largo de esta semana- subieron este viernes a un nuevo nivel. En un comunicado con formato de carta, Vázquez aseguró que tanto Arroxo como el edil de obras, Alexandre Penas, "desprecian" a los vecinos" y los tratan con "displicencia, soberbia y altanería".

Negó categóricamente que les hubiera propuesto "cacicada" alguna, después de que Penas asegurase que, al inicio del mandato municipal, Vázquez había querido lograr el control de un porcentaje del presupuesto que maneja su concejalía . "Jamás os he pedido ninguna cacicada o trato de favor y el que diga lo contrario miente. Jamás os he pedido administrar o gestionar ninguna obra y el que diga lo contrario miente y miente a sabiendas. Sí es cierto que os pido y os pediré la implementación de los llamados presupuestos participativos, algo por cierto que se suprimió desde que llegasteis al gobierno municipal", insistió dirigiéndose a ambos.

Cree que Arroxo tiene "fijación" por él. "Soy el centro de tu vida y tu gran preocupación. La verdad es que me inquietas porque un problema de fijación hacia mi persona puede llevarte a problemas de salud mental, algo que de ningún modo deseo para ti", dice.

En la misiva llama indistintamente a Penas "monaguillo" o "escudero" del teniente de alcalde, pero a ambos les atribuye la capacidad de ser "artistas en el arte del engaño" y de "desviar la la atención" de los lucenses de los problemas que realmente les preocupan. "Creáis cortinas de humo para que la gente no hable de obras, iluminación, participación o del bus urbano. Así, tratáis de conseguir que no se aprecie vuestra incompetencia e ineptitud a la hora de gestionar los recursos públicos. Habéis conseguido en el tema del bus urbano algo que es imposible de superar: que los buses vayan completamente vacíos y que las quejas se extiendan por todas las zonas de la ciudad", apunta.

Vázquez dedica una parte de la carta a recordar a los dos nacionalistas que, complementaria a la democracia representativa que ejercen los políticos, está la participativa, que es la que él ejerce. También le pide a Arroxo que explique exactamente qué injurias le atribuye. "Si te consideras injuriado por algo (algo que es delito) ya sabes cuál es el camino que debes seguir", indica.

PARTICIPACIÓN. Alude Vázquez a un cambio de apreciación de los presupuestos participativos previo y posterior a la entrada del BNG en el gobierno. Dice que antes se les "llenaba la boca" hablando de ellos. "Desde que estáis en el gobierno habéis sufrido un profundo cambio o transmutación, porque ahora lo que aplicáis con el tejido asociativo es vuestra voluntad dictatorial porque no podéis controlarlo y dirigirlo", concluye.

A su juicio, a los dos concejales los mueve mantenerse en el poder. "Os habéis convertido en unos profesionales de la política, bien pagados por unos ciudadanos a los que despreciáis. Por eso entiendo que para mantener vuestro status estéis dispuestos a cualquier cosa", les dice.

Vázquez dice a Arroxo que si su partido ya le concedió permiso para reunirse con la federación vecinal y deja de ser "un títere o marioneta" ponga día y hora a su reunión para hablar de la reforma de las líneas de buses "hecha desde la incompetencia e ineptitud"». La federación vecinal tiene intención de convocar una manifestación contra la reforma del bus.

Arroxo dice que la reforma recoge dos cambios de Vázquez

[Outra información que creo que todo Lugo debe saber]

Como foi o proceso das novas liñas de buses e o papel do autoproclamado "representante dos veciños" (abro fío) (+) — Rubén Arroxo (@Ruben_Arroxo) August 20, 2021

El teniente de alcalde, Rubén Arroxo, replicó a Vázquez en sus redes sociales con una explicación minuciosa sobre cómo se llevó a cabo la reforma del transporte del bus y le recordó queque el bus a A Ponte bajase cada 30 minutos y el del Hula por la Ronda Norte parase en Albeiros. También recordó que el 95% de las peticiones realizadas por el resto de vecinos fueron atendidas.Admite que nunca serán perfectas las líneas de bus en un concello con parroquias tan diseminadas. "Estas son as liñas de bus que máis territorio cubren de todas as cidades galegas, e as máis baratas", dijo.