Los funcionarios de la Diputación abortan el plan para ayudar a ucranianos

La iniciativa solidaria con Ucrania que estaba echando a andar en Lugo a través de un grupo de funcionarios de la Diputación se ha anulado debido a que organismos públicos con los que han contactado les hicieron ver que no tenían las suficientes garantías de seguridad ni para ellos ni para los refugiados.

Sí ha partido para el país un autocar desde Sarria, dentro del plan, de similares características, que pusieron en marcha un grupo de amigas de esa localidad. El vehículo lleva cuatro conductores y prevé llegar a Ucrania el viernes con alimentos, ropa y material sanitario. Una vez allí, recogerá a refugiados en coordinación con la Asociación de Axuda a Ucraína de Galicia.

Ana Losada, trabajadora de la Diputación, explicó que los ofrecimientos de colaboración que estaban recibiendo a raíz de que empezara a conocerse su plan para ayudar a ucranianos las canalizarán a través de otras entidades, como ONGs que tienen habilitadas fórmulas para ello. Las iniciativas particulares para ayudar al pueblo invadido por Rusia no han dejado de multiplicarse en las últimas semanas, sobre todo a raíz del viaje realizado por dos vecinos de Castroverde para traer a ucranianos que tenían familiares en España. Sin embargo, la buena voluntad de los ciudadanos choca con dificultades. La primera es que España, y en concreto Galicia, no se encuentra entre los lugares preferentes por los refugiados para exiliarse, salvo en el caso de los que tienen familiares aquí. Además, en una situación de tanta vulnerabilidad, y como sucede en cualquier catástrofe de esta envergadura, existe el riesgo de que surjan mafias de distinto tipo, desde sexuales a laborales.

Por otro lado, el acogimiento en sí tampoco resulta sencillo por la dificultad idiomática, porque se teme que va a tener que ser largo y porque los refugiados llegarán en situaciones y con necesidades muy distintas que necesitarán de la intervención de las administraciones públicas.

Los distintos gobiernos nacionales, autonómicos y locales están articulando distintas medidas para ayudar al pueblo ucraniano en coordinación con las embajadas de Ucrania. Los concellos gallegos se pusieron a disposición a través de la Fegamp y algunos también a través del Eixo Atlántico, la entidad transfronteriza que agrupa también a municipios portugueses, que igualmente han ofrecido su ayuda.

Por otro lado, la UE y los gobiernos que forma parte de ella han acordado distintas medidas, desde la libre circulación de los refugiados hasta permisos laborales en los países de acogida.

Losada asegura que las explicaciones que recibieron de los organismos les parecen "muy sensatas" pero cree que no están llegando de forma clara a la población y que por eso no dejan de surgir iniciativas solidarias de particulares que tienen la sensación de que la respuesta pública a la crisis humanitaria no está siendo lo rápida y eficaz que debería.