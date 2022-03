Primeira muller vicepresidenta da Deputación, primeira alcaldesa de Lugo, primeira vicesecretaria xeral do PSdeG e agora primeira presidenta do Eixo Atlántico. Sente que vai abrindo camiños?

Si, lamentablemente si. Fun tamén a primeira secretaria de organización do PSOE na comarca da Mariña, a primeira candidata a unha alcaldía da Mariña... É triste que sigamos sendo as mesmas as que rompemos teitos de cristal. Significa que nos queda moito camiño por recorrer.

O Eixo Atlántico ten trinta anos e segue sumando socios, pero cre que é unha entidade coñecida e valorada?

Nos 39 concellos e deputacións que conforman a entidade, si. Visualízase en moitos eventos, como Expo Cidades, os Xogos do Eixo... E é unha voz moi potente en reivindicacións de melloras das infraestruturas. Nalgunha parte da sociedade ao mellor non é o coñecida que debera, pode ser, pero en xeral é coñecida e recoñecida.

Predominan os concellos de esquerdas, pero tamén os hai conservadores, como a Deputación de Ourense. Cre que é un exemplo desa tan demandada cooperación institucional?

Creo que si. Estamos representadas distintas correntes políticas. No pasado mandato en Galicia estaban tamén as Mareas. Sempre foi unha institución moi plural, onde a ideoloxía se deixa na porta porque temos claro o obxectivo común. O Eixo é un exemplo de como se pode traballar dende distintas forzas políticas. Lévao facendo trinta anos. O diálogo, o consenso e os logros vense.

Na toma de posesión reivindicou o papel das entidades locais, pero tamén é frecuente escoitala queixarse de que cada vez asumen máis competencias sen os recursos necesarios. Os concellos corren o risco de morrer de éxito se seguen asumindo cometidos?

En absoluto. O que necesitamos son recursos, porque eu se teño capacidade económica e me podo dotar de recursos humanos podo dimensionarme en función das competencias que vou asumindo, vou ter máis capacidade. Asumimos competencias que nos pasa a autonomía por decreto pero sen darnos os recursos necesarios e outras porque queremos darlles resposta ás necesidades da veciñanza, como no seu día fixemos coas escolas infantís, para que a veciñanza poida conciliar e desenvolver as súas carreiras profesionais. Máis aló das competencias temos incumbencias. E tamén temos limitacións para dotarnos de recursos humanos. Non é lóxico vincular a taxa de reposición ás xubilacións, cando ao mellor un ano non teño moitas pero teño capacidade económica para contratar e necesidade de facelo. Hai postos que son necesarios si ou si, como os conserxes que os concellos temos que ter nos colexios, a pesar de que a educación é unha competencia da Xunta, e iso estame quitando de ter, por exemplo, outro arquitecto, un traballador social, un dinamizador...

Habería que avanzar no novo modelo de financiamento autonómico, un asunto que está encallado e no que ten responsabilidade o Goberno de Pedro Sánchez...

Si, toca abrir ese debate, solventar cuestións que van quedando obsoletas no tempo.

Fala de logros do Eixo. Unha das accións máis visibles son os informes e propostas de investimento en infraestruturas, pero teñen pouca acollida dos gobernos.

O Eixo reivindica cousas razoables e proxectadas no tempo, non se piden con inmediatez. Uns gobernos responden máis que outros. Con Sánchez viuse evolución, estanse investindo máis de 500 millóns de euros na mellora ferroviaria entre Lugo e Ourense. O que fixo o Goberno de Rajoy durante sete anos foi predicar e incumprir. Non o digo eu, díxoo o Consello Económico e Social, que houbera incumprimento de prazos. En Lugo sabémolo ben, porque se suspendeu o proxecto da intermodal. Pero recoñecer o esforzo inversor do Goberno non nos impide seguir demandando as variantes de Rubián e Os Peares, claves para acortar tempos; a mellora da conexión de Galicia con Portugal, coa saída sur; da conexión coa meseta, a través do eixo Lugo-Monforte-Braganza- Sanabria, e a da vertente Lugo- A Coruña-Ferrol. Un dos meus obxectivos é que esta se inclúa no programa de investimentos da UE a partir do 2023.

Cómpre esperar que o Goberno reconsidere as variantes da liña luguesa? Porque veu dicir que non compensaban o esforzo económico e a desfeita ambiental.

Nós non renunciamos. Certo que agora hai unha zona BIC que antes non había, pero poderanse estudar alternativas. As variantes teñen que ser un obxectivo para que nos dean competitividade en tempos.

Trasladoullo ao Goberno? Cal foi a resposta?

Témolo trasladado ao Goberno, xa ao anterior ministro de Transportes e coa actual témolo falado cando temos coincidido e temos pendente unha xuntanza. De momento non temos resposta. Teremos que ter algún documento ou algo no que se nos diga se si ou se non.

A situación bélica en Ucraína cambiou o taboleiro económico e social. Pode haber risco de que as aportacións da UE tanto para infraestruturas como para o plan de recuperación pospandemia se reduzan?

É certo que hai un futuro incerto. Os investimentos que están no BOE vanse executar, outra cousa é os que están por repartir, porque Europa, con ese espírito solidario que ten, terá que axudar a reconstruír ese país.

Que é o Eixo Atlántico?

O Eixo Atlántico é unha das principais entidades transfronteirizas da Unión Europea. Agrupa a 39 concellos e deputacións de Galicia e do norte de Portugal de distintas tendencias políticas, aínda que predominan os gobernos de esquerdas.



Como se financia

A entidade finánciase con cotas que aportan os socios, en función de distintos parámetros, como a poboación de cada concello e o orzamento municipal. Para o 2022 ten aprobado un orzamento de 4.566.271 euros.



O Eixo tamén ten contratos coa Comisión Europea e programas cuxos gastos se comparten con outras entidades ou institucións cos que participa nestes, especialmente no ámbito da cultura.



Sedes

Son dúas, en Vigo e en Maia, no distrito de Porto. Hai unha secretaría xeral, que ocupa dende os inicios Xoán Vázquez Mao, da que dependen tres áreas: programas, relacións internacionais e finanzas.



Retos

Está en proceso de internacionalización e este ano presentará o primeiro informe socioeconómico do territorio do Eixo.