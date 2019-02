Varela e o xornalista Fidel Fernán postúlanse como candidatos ao Senado por Lugo

O senador Ricardo Varela e o xornalista Fidel Fernán enviaron senllas cartas aos militantes do Partido Socialista nas que se ofrecen para formar parte das listas que a formación presentará pola provincia de Lugo ao Senado nas próximas eleccións xerais do 28 de abril.

Ademais, tamén se postulou, para o Congreso ou para o Senado por esta provincia, o militante Rafael Castillo Reboiro, quen na súa misiva aos socialistas lembra que milita no PSOE desde 1982 e que ostentou entre 1996 e 2002 o cargo de coordinador comarcal do partido en Lemos (Lugo).

En primeiro lugar, no texto remitido aos militantes e ao que tivo acceso Europa Press, o actual senador Ricardo Varela destaca o traballo realizado na última lexislatura na Cámara alta na que dedicou "a maior parte" dos seus esforzos a "loitar contra as políticas regresivas da dereita", especialmente no campo laboral.

"Non teñas ningunha dúbida de que eu se sigo tendo esa responsabilizade empuxarei con todas as miñas forzas nese camiño", sinala na carta na que pon en valor a súa función como senador na oposición como durante a etapa de goberno de Sánchez.



Pola súa banda, na súa misiva, o xornalista Fidel Fernán defínese como unha persona con "profundas conviccións éticas e políticas". "Por iso, cando o derrocamento de Pedro Sánchez, situeime desde o primeiro momento ao seu lado, o que me custou nun principio soportar toda clase de improperios dalgúns compañeiros", indica.

Ademais, de recibir a confianza dos compañeiros, comprométese a asinar ante notario a renuncia á súa acta no caso de que o partido o reclame por perda de confianza.

CONGRESO. Este martes tamén transcendeu que a edil no Concello de Lugo, Ana Prieto, e a deputada provincial Sonsoles López competirán por encabezar a lista do PSOE ao Congreso pola provincia de Lugo para as próximas eleccións xerais do 28 de abril.



Ambas as políticas xa fixeron pública a súa intención de postularse neste proceso interno que finalizará coa aprobación das candidaturas por parte do Comité Federal do PSOE o próximo 17 de marzo.

En concreto, mentres que Ana Prieto considérase afín á dirección galega do PSdeG por formar parte da executiva, Sonsoles López está vinculada ao sector provincial que encabeza o secretario xeral do PSOE de Lugo, Álvaro Santos.



Con estes nomes encima da mesa, a próxima semana celebrarase un comité provincial do PSOE que elaborará unha proposta cos socialistas a trasladar á dirección federal, que será a que finalmente decidirá quen ocupará a cabeza de lista.