Vanesa López Otero: "Facemos almorzos e tortillas por encargo"

Vostede era a encargada da cafetería Pan de Ousá da Rúa Montevideo e agora asume a súa titularidade.

Si. Esta cafetería de Pan de Ousá levaba funcionando un ano e catro meses (antes tamén había cafetería, pero era doutra marca). Eu fun a encargada dende o principio. A persoa que o levaba propúxome o traspaso e collina. Pechamos dous días esta semana para facer o cambio e xa estamos funcionando de novo.

Hai algún cambio no servizo ou nos produtos que ofrecen?

Non, segue todo exactamente igual. Somos cafetería, pastelería e despacho de venta de pan e de empanadas. Todos os produtos son do obradoiro do Pan de Ousá. Tamén damos cañas, viños e tapas.

Que horario ten?

De luns a venres abrimos ás sete e media da mañá e pechamos ás oito da tarde. Os sábados e os domingos funcionamos dende as oito da mañá ata a unha da tarde.

Cales son os produtos que máis saída teñen no seu local?

Funcionan ben os almorzos. Tamén teñen moi boa aceptación as empanadas e as tortillas, que tamén facemos por encargo.