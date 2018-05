"Vamos a pelear cada balón como si fuese el último"

Ganar un partido exigente e ilusionante para quedarse a un paso de completar la mejor puntuación en la categoría de plata. Ese es el gran reto de este lunes (21.00 horas, GolTV) para el Lugo, que se enfrentará a un Huesca al que los tres puntos le darán un sitio en Primera División. El entrenador del cuadro rojiblanco, Francisco Rodríguez, aseguró que el equipo seguirá siendo "ambicioso" y "profesional" ante un rival que se juega su primer ascenso a la máxima categoría de toda su historia.

"Nos enfrentamos a un equipo que se juega disputar la Primera División el año que viene. Al final el Huesca es un conjunto que vendrá a llevarse los tres puntos, que querrá ser atrevido y tiene jugadores para ello. Nosotros jugaremos en casa con el objetivo de pasar esos 56 puntos que tenemos desde hace varias semanas en mente", manifestó Francisco.

"Nos apetece jugar este partido porque es bonito ante un equipo que se juega mucho. Preparamos la semana bien, porque después de la segunda parte de la Cultural el equipo se reforzó bien. Llevamos cuatro partidos sin perder y el último partido de casa se ganó", añadió el almeriense.

Francisco aseguró que a pesar de la baja de Pita el equipo puede seguir empleando el sistema de tres centrales

El técnico del Lugo afirmó que tratarán de ponérselo "difícil" a los jugadores oscenses. "Es cierto que ellos quieren sacar algo importante de aquí, pero nosotros estamos en nuestra casa y no tenemos por qué permitirlo. Vamos a ser profesionales y pelear cada balón como si nos fuese la vida en ello. Eso no quiere decir que no queramos que no ascienda el Huesca, sino que queremos sumar tres puntos y acabar de la mejor manera la competición".

Francisco Rodríguez alabó al Huesca, un conjunto que cuenta con más mimbres que sus delanteros. "Nos enfrentamos a un rival con mucha verticalidad, con mucha calidad y que sabe jugar de diferentes maneras según el resultado. Tendremos que hacer las cosas bien para superarlo".

"Los delanteros del Huesca son los jugadores que más llaman la atención, pero es cierto que su mediocampo, con Melero, con Moi (Gómez) o con Aguilera, son gente de primer nivel y que saben dominar las fases del partido según el resultado. Tendremos que hacer muy bien las vigilancias con el Cuchu, con cualquiera de ellos".

El preparador del conjunto lucense descartó que el encuentro vaya a ser cerrado, ya que el Lugo siempre "busca la victoria". "Nosotros nunca hacemos los partidos cerrados. Somos un equipo que vamos en busca de la victoria y es verdad que son partidos abiertos. Pero nos enfrentamos a un rival que tiene calidad y si le das espacios son muy rápidos arriba y saben jugar con posesión y espacios. Preparamos el partido de una manera para que eso no pase y trataremos de ser dueños del balón, de llevar la iniciativa y tener la mentalidad ganadora".

Por último, Francisco aseguró que a pesar de la baja de Pita el equipo puede seguir empleando el sistema de tres centrales. "Hay más alternativas a Pita. Aunque él (Carlos Pita) sea importante para nosotros en todas las facetas, está Juan Muñoz, Bernardo, Josete, José Carlos, Pedro... Podemos jugar con tres centrales de todas maneras. Debemos decidir, aunque el rival nos condiciona un poco. Vamos a ver cómo afrontamos el partido".