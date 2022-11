La plataforma Lugo... Non perdas o tren, integrante de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la provincia, anunció la pasada semana la convocatoria de una manifestación reivindicando un "tren digno". El presidente del movimiento vecinal, Jesús Vázquez, ha concretado que la protesta se prevé "para el próximo mes de diciembre", al tiempo que recuerda que la plataforma agrupa a la Confederación de Empresarios de Lugo, organizaciones sociales y colegios profesionales, entre otros.

La concentración se realizará en la plaza de la estación y dará continuidad "al primer Día de la Maleta" que se celebró en 2016, donde las reclamaciones iban incrustadas en valijas o bolsos de viaje.

"Se trata de acudir a la manifestación, a ser posible con maletas, con bolsas de equipaje y en esas irán mensajes relacionados con el tema ferroviario", ha subrayado.

Jesús Vázquez ha desgranado que lo que reivindican es la "conexión con el País Vasco, el tren hotel con Barcelona que quitaron, la conexiones a Madrid que redujeron, las variantes que piden que se ejecuten, o la mejora de la línea Lugo-A Coruña". "Las maletas llevarán mensajes reivindicativos, en una jornada en la que vamos a emplazar a todos los partidos políticos para que se comprometan con el tren en Lugo", ha precisado.

A falta de concretar con los partidos políticos, desde el movimiento vecinal de Lugo ya se da como fecha probable "un sábado por la mañana", en la segunda quincena del mes de diciembre.

"Si no hay viajeros en Lugo, es porque no hay servicios", ha insistido, al tiempo que ha denunciado que la estación de ferrocarril de la ciudad es "un páramo, sin actividad económica porque no hay trenes".