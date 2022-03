Las vallas pueblan Lugo sin ley que las regule y permita cobrar

Las vallas publicitarias ocupan cada vez más espacio en la ciudad, sobre todo en el entorno de las principales vías de acceso, debido a que siguen sin una norma que regule su colocación y obligue a pagar por ellas y a que en ciudades como Madrid son tendencia y las grandes empresas la están copiando, según explican desde la Asociación de Agencias de Diseño y Publicidad de la Provincia.

La instalación de vallas y otros soportes publicitarios sin permiso es un problema que viene de viejo y en 2017, tras la denuncia del grupo municipal de Lugonovo, el Concello llegó a multar a varias agencias de publicidad por una veintena de vallas, aunque las retiraron antes de que les fueran cobradas las sanciones.

El problema está en que el Concello no dispone de ordenanza que regule la instalación de publicidad en la vía pública. La patronal asegura que solo está prohibida en la zona Pepri; en el entorno del Camiño Primitivo, según el PXOM, y según algunas interpretaciones de la Lei do Solo, en suelo rústico, ya que este uso no aparece definido. Desde 2015, tampoco se permite en lugares visibles desde las calzadas y en general cualquier anuncio que pueda captar la atención de los conductores que circulan por las mismas, según la Ley de Carreteras. Esta es una de las normas que se incumple con más frecuencia, ya que precisamente suelen colocarse en puntos de mucha circulación. Sucede, por ejemplo, en la N-VI a su paso por la ciudad, en la Avenida de Madrid y en la Avenida Infanta Elena. En esta, el problema se agrava ahora que se está desdoblando la calzada, ya que algunas vallas quedan aún más cerca de esta.

Más allá de las limitaciones que imponen otras administraciones por distintos motivos, como la seguridad vial, la falta de regulación municipal hace que no esté establecido dónde y cómo puede instalarse este tipo de publicidad. El sector interpreta que, salvo las excepciones mencionadas, es posible en cualquier suelo. Y de hecho, en la ordenanza de aprovechamiento de suelo público -en este momento sin aplicación porque fue anulada por el TSXG por otros motivos y el gobierno está revisándola- se establece las cantidades a pagar por la instalación de soportes publicitarios. Sin embargo, no consta que el Concello esté cobrando por este uso del suelo y así lo reconocen las propias agencias de publicidad.

Lo más que llegó a hacer la administración local fue abrir expedientes por vallas sin permiso, como la treintena de 2016, pero tampoco en ese caso llegó a trascender cómo se resolvieron.

En el anterior mandato municipal, el Concello y el sector de las agencias llegaron a intercambiarse borradores de ordenanza, pero no hubo avances y la actividad sigue a día de hoy sin regulación.