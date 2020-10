La valedora pide informes sobre una obra incompleta en Piúgos

La denuncia de una vecina de Piúgos después de que el Concello dejara sin asfaltar el acceso de cuatro viviendas, un tramo de 150 metros, llegó hasta la valedora do pobo, quien requirió al gobierno local para que faciliten información sobre los motivos que dieron lugar a la queja de esa vecina del municipio de Lugo.

El PP desveló que la valedora do pobo reclamó ya en septiembre que el Ayuntamiento le facilitase información sobre las razones que motivaron la queja de la vecina de esa parroquia, que denunció que se privó a cuatro casas de una mejora en la vía de acceso a sus respectivas viviendas.

El caso de Piúgos deriva del proyecto incompleto que se hizo para arreglar los accesos a Pena de Mula, en la parroquia de Piugos. "Non se planificou o asfaltado en quente dun treito de 150 metros que da acceso a catro vivendas", según recordó Manuel López.

El Concello contrató el reasfaltado entre el barrio Novo y Rego do Espiño, pero se dejó un tramo en medio de 150 metros sin arreglar, lo que enfadó a los vecinos cuando el contratista les dijo que los accesos a sus viviendas no se iban a acondicionar porque no figuraban en el proyecto, a pesar del deterioro que sufre.

Los vecinos con propiedades en el tramo que quedó sin arreglar se sintieron agraviados por el Ayuntamiento, especialmente la vecina que denunció el caso, quien en su día había cedido terrenos al Ayuntamiento para ampliar la pista municipal. Tras esa cesión, la mujer tuvo que asumir gastos, ya que tuvo que reconstruir el muro de cierre de su propiedad.

A la hora de abordar el asfaltado, se quejó en su día, ella quedó fuera y en cambio se arreglaron los acceso a vecinos que no habían cedido terrenos para la pista.

La obra fue realizada por el departamento de vías y obras, dependiente del BNG, "pero á hora de resolver a cacicada o afectado ten que dirixirse a medio rural, que depende do PSOE", señaló el concejal Manuel López, que censuró el lío competencial.

Así, López asegura que el rural de Lugo es otra víctima de los desencuentros entre PSOE y BNG en esta ocasión a cuenta de la falta de delimitación de responsabilidades de trabajo.

El edil dijo que "os conflictos entre áreas de distinto signo político veñen a ser como os cambios de marcos que se fan no rural, neste caso, para ampliar ou reducir a súa parcela de poder".

Así, con ironía, el edil del grupo popular insta a que, "dunha vez por todas PSOE e BNG", aclaren "onde e de quen son os marcos" y se pregunta, a la vez, si "os cambian de noite ou de día" en una clara alusión a la necesidad de delimitar competencias con más precisión para evitar las constantes molestias a los vecinos.

Por ese motivo, desde el grupo popular reclamarán acceso al informe que tienen que elaborar el Ayuntamiento de Lugo para hacer un seguimiento de la reclamación que acaba de realizar la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, realizada el pasado 4 de septiembre.