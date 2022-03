La Valedora do Pobo admitió a trámite la queja presentada por el grupo de Ciudadanoss en el Concello de Lugo respecto a las trabas al acceso a alguna información del Concello por parte del gobierno local encabezado por Lara Méndez.

La institución de amparo de los ciudadanos inició el martes de esta semana las "actuacións oportunas ante o Concello para que no prazo de quince días nos facilite información sobre o problema que motiva a queixa", informa la Valedora, Dolores Fernández, en respuesta a Cs.

El grupo de la oposición se dirigió a la Valedora por diversas cuestiones relativas a la transparencia municipal. Por un lado, Cs dice que el gobierno no le permite ver los expedientes relativos a dos contratos municipales: el de la recogida de basura y limpieza de la ciudad, el de mayor cuantía del Concello y que acaba de firmarse con la Ute Copasa-Geseco-Setec Building, y la concesión de la explotación de los tres aparcamientos municipales subterráneos. Respecto a estos, Cs denuncia que de la ampliación del tamaño de las plazas que se está acometiendo no se benefician aquellas que están alquiladas. Además, sospecha que alguna de las instalaciones no cumple la normativa de extracción de humos.

Asimismo, Cs se queja de escasez de información pública de los contratos menores, que se pueden ajdudicar sin publicidad, simplemente pidiendo presupuesto a tres empresas distintas. Los de obras no pueden exceder los 40.000 euros y los de servicios deben ser inferiores a 18.000 euros. No obstante, en este asunto hubo un cambio notable en las últimas semanas, ya que el Concello puso en marcha una plataforma pública en la que pueden inscribirse todas las empresas que deseen optar a este tipo de contratos, para recibir alertas de licitaciones y seguir los procedimientos.

La Valedora indica a Cs que "tan pronto recibamos o preceptivo informe que o Concello ten que remitirnos poñerémonos de novo en contacto con vostede para darlle conta da nosa actuación ao respecto".