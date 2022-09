La Valedora do Pobo exige por cuarta vez al Concello datos de contratos menores

La Valedora do Pobo acaba de volver a advertir al Concello de Lugo, por cuarta vez, sobre su obligación de publicar información más detallada sobre los contratos menores que lleva a cabo.

La Valedora inició hace meses un procedimiento para exigir al Concello de Lugo más transparencia a raíz de las quejas presentadas por el grupo municipal de Cs, que denuncia que, a día de hoy, siguen sin publicarse los contratos menores de todo el año 2022.

La entidad fiscalizadora pidió explicaciones al gobierno de Lara Méndez y este remitió un informe en el que detalla la normativa que rige sobre información pública de las administraciones y sobre el acceso a esta por parte de los miembros de las corporaciones locales. Sin embargo, la Valedora advierte de que el ente local "non aporta resposta relativa ao contido da queixa, que sinala que se aprecian carencias no portal de transparencia do Concello de Lugo por non cumprirse os contidos obrigatorios previstos en determinados artigos da Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno".

A raíz de los requerimientos de la Valedora do Pobo, el Concello publicó información sobre los contratos menores en el portal municipal de transparencia, pero de forma incompleta, según denuncia Cs. Y la Valedora concluye que, de la respuesta ofrecida por el Concello, "non se aclara que o seu contido sexa o que se reclama". "Ademais, a meirande parte do informe refírese a un aspecto que non é obxecto da queixa [...]. Trátase das solicitudes de acceso (transparencia pasiva ou despois de petición), mentres que a queixa refírese, como dixemos, á publicidade activa ou de oficio".

Cs ve falta de transparencia del gobierno local y un abuso de la fórmula del contrato menor con el fin de favorecer a empresas afines, para lo que en ocasiones se llegarían a fraccionar partidas, denuncia. Por la contra, el equipo de Méndez valora el hecho de que el Concello de Lugo haya puesto en marcha -de forma pionera, asegura- una plataforma pública de contratación para obras que no superen los 40.000 euros y servicios o suministros por debajo de 18.000, que son los considerados contratos menores. Aunque hace unas semanas el interventor municipal advirtió de que algunas ofertas entraban por otras vías (como el correo electrónico o el registro municipal) y no a través de la plataforma pública y que estas iban a dejar de valorarse.