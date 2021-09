La vacunación sin cita del campus de Lugo, no solo para los universitarios

Unas 175 personas acudieron durante el lunes al puesto de vacunación sin cita que el Sergas estableció en la facultad de Veterinaria para realizar una campaña extraordinaria que busca completar la vacunación de estudiantes y docentes universitarios. A pesar de estar pensada para estos, muchas otras personas acudieron aprovechando la posibilidad que ofrece un lugar al que acudir para vacunarse sin necesidad de cita previa.

El puesto, abierto de 10.30 a 13.00 y de 15.00 a 18.30 horas, estará este martes, como último día, inmunizando. La vacunación en el campus funcionó ágilmente gracias a tres sanitarios, por lo que no llegó a haber una cola destacable. Tras pasar por una mesa de registro para presentar la documentación pertinente, las personas recibían su dosis.

María Elena Méndez, cubana recién llegada a Lugo: "Pese a no tener papeles me han vacunado. Estoy muy agradecida"

Hubo personas sin papeles que antes no pudieron vacunarse; otras a las que les anularon la cita para la segunda dosis sin explicación; gente que por estar de vacaciones no pudo acudir al Hula, y personas que simplemente no consiguieron ni que les citaran ni autocitarse. Por eso fue tan continuo el trasiego de ciudadanos que decidieron acudir a la convocatoria.

Si no fuera por la campaña sin cita, María Elena Méndez, cubana que lleva solo 3 meses en Lugo, a lo mejor nunca hubiera conseguido vacunarse al no tener papeles. Pero desde el lunes, con el requisito único de presentar el pasaporte, ella y su hijo ya están protegidos contra el virus y "muy agradecidos".

Uxía López Freire, estudiante de instituto: "Es mi primera dosis y gracias a esto pude vacunarme porque no me citaron ni conseguí autocita"

Otros lucenses que no habían sido citados en ningún momento o que no pudieron asistir en su momento a la cita también pudieron vacunarse. De igual forma, varios estudiantes turcos de Erasmus recibieron la pauta completa gracias a esta iniciativa, tras haber recibido la primera dosis en su país de origen.