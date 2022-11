Vacuna para los niños de la pandemia

Desfilaron este sábado por el Hula muchos niños que nacieron en plena pandemia o que eran apenas bebés cuando el covid estalló. Fue aquel un tiempo crítico, que disparó aún más en los padres el instinto de protección de los pequeños, de modo que pocos dudan de la conveniencia de vacunarles y fueron muchos los que este sábado respondieron al llamamiento de Sanidade para inocular a los pequeños contra la gripe.

Iago fue uno de los niños que este sábado se subió la camiseta para recibir un pinchazo de salud. Iba con un poco de miedo porque, como le sucede a casi todos los niños y a muchos adultos, las agujas no le entusiasman, pero se portó como "un campeón", contó con orgullo su madre, y salió con una pegatina de Batman.

"Advertíronnos de que igual lle daba algo de reacción, pero non lle notamos nada, está perfecto", contaba la madre. Los padres de Iago no tuvieron ninguna duda sobre si vacunar o no a su pequeño, de cuatro años, porque ha tenido ya alguna bronquiolitis y este otoño están circulando mucho los virus respiratorios, pero si el año próximo la situación sanitaria está más normalizada probablemente le ahorren el pinchazo, explicaba.

Iago y su familia acudieron al Hula a media mañana, en uno de los momentos de mayor afluencia. "Esperamos unos diez minutos, pero la cola se movía rápido y el personal fue muy amable", contaba la madre, más tranquila tras la vacuna.

Como en el caso de Iago, la decisión de los padres no evitó el temor de muchos pequeños, que al verse en una cola y rodeados de uniformes blancos sacaron el instinto del llanto. Muchos no pararon de sollozar hasta que llegó el momento del pinchazo. Pero pronto vieron que no había caso para el drama y la mayoría se iban tan contentos tras recibir los mimos del personal de enfermería y, sobre todo, la tirita-pegatina de uno de esos héroes de ficción que tanto les gustan.

Momento en que una niña recibe la vacuna en el Hula. SEBAS SENANDE

Responsabilidad

La respuesta responsable era la tónica entre los padres que acudieron este sábado a poner la vacuna a los pequeños. "Recibimos el aviso del Sergas el pasado jueves y acudimos a vacunar a la niña siguiendo las recomendaciones, no le dimos muchas vueltas, ni siquiera nos habían informado de que iba a recibir dos dosis", contaba Marta, otra lucense que ya inoculó a su pequeña, Eire.

La niña tiene dos años y medio y hasta ahora no ha tenido problemas de salud graves, cuenta Marta, que explica que "es una niña que nació en plena pandemia, aún había confinamiento, así que tampoco hace prueba porque vivió rodeada de mascarillas".

Sin embargo, cuenta que "sí hemos notado este año que otros niños que están en su clase han caído enfermos en varias ocasiones" y "como al final va todos los días a una escuela infantil y, por lo tanto está expuesta, consideramos oportuno que se vacunase de la gripe, igual que ha recibido y recibirá otras vacunas recomendadas por los expertos".

A Iago, a Eire y al resto de niños que se vacunaron este sábado les tocará recibir la segunda dosis en plena Navidad. Recibirán un nuevo aviso del Sergas con fecha y hora, pero si no pueden acudir cuando se les cite siempre podrán solicitar vez en su centro de salud para completar la pauta.

Centros de salud

De hecho, muchos pequeños lucenses ya han sido vacunados en los últimos días y semanas en los centros de salud. Es el caso de Dylan, un niño que con frecuencia había enfermado como consecuencia de virus respiratorios, por lo que los médicos habían recomendado la dosis de inmunización.

El pequeño respondió muy bien a la vacuna, contaba su madre, Ángeles, que decía que el pequeño, de 28 meses, no tuvo ningún efecto secundario.

Entre los aún no vacunados hay muchos que han tenido que postergar el pinchazo debido a que ya se encuentran enfermos en este momento, ya que están circulando en este momento muchos virus respiratorios que los atacan.

En Lugo se citó a 3.363 pequeños

En Lugo fueron citados para la vacuna 3.363 pequeños. El proceso se puso en marcha en toda Galicia y la Consellería de Sanidade citó a los menores de entre seis meses y cinco años en 14 hospitales públicos.



El plan de vacunación se activó después de que desde el mes de octubre se haya registrado un incremento de la incidencia de los virus respiratorios entre los niños, que se ha detectado tanto en las consultas de pediatría de Atención Primaria como en las urgencias pediátricas, lo que ha llegado a tensionar incluso los servicios de pediatría. La parte positiva es que los casos que necesitan ingreso hospitalario no son muchos.



La operación especial del fin de semana también ayuda a los padres. Así, aunque en los centros de salud ya se estaba vacunando a los pequeños, muchas familias tenían dificultades, por sus horarios de trabajo para acudir. Vacunando a los niños se busca también prevenir la extensión de la gripe en personas vulnerables.