El San Froilán se verá reducido a una semana de actividades culturales entre el 4 y el 12 de octubre, aunque "pendentes da evolución da situación sanitaria e dos cambios que poida sufrir até o inicio das actividades".

Desde la Comisión de Fiestas, Ferreiro confirmó que los grupos locales formarán el grueso de las actuaciones que, junto con algunas formaciones de otros puntos de Galicia, realizarán un concierto diario, en sesión de tarde, en cada uno de los recintos durante la semana y dos en los días festivos y fin de semana, con la sesión vermú. "Non queremos fomentar a masificación nocturna, polo que as actividades rematarán- as 22.30 horas", explicó.

Los grupos confirmados son los locales Candorca, La Penúltima, Infrarroja y Lagarto Zulú y los gallegos De Vacas, Tito Ramírez, Verto, Emilio Rúa, Rosa Cedrón y Leilía.

Para asistir a las actividades será preciso retirar una entrada previamente, y cada persona tendrá asignado un asiento en el recinto, con una separación de 1,5 metros y dispensadores de gel.

Ferreiro indicó que "utilizaremos, na medida do posíbel, o orzamento non utilizado na iluminación para o Nadal para chegar a máis rúas da cidade".

SAN FROILÁN MIÚDO

El patio del Seminario Menor acogerá un año más el San Froilán Miúdo, adaptando el espacio para que las familias puedan disfrutar de manera segura de los 13 espectáculos de teatro, circo, magia y música que están previstos. Los primeros actos confirmados para la programación infantil son los de Mamá Cabra, el Mago Rafa y María Fumaça.

Pregón

Maite Ferreiro confirmó durante la reunión de la comisión de fiestas que "Tonina Gay dará comezo á semana cultural do San Froilán, nun pregón que, debido á excepcionalidade da situación, se trasladará á mañá do día 4 de outubro".