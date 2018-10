Planearon una semana de vacaciones con la idea de evadirse de la rutina y su viaje se convirtió en una pesadilla. Dos lucenses, madre e hija, contrataron un viaje a Lanzarote a través de una agencia de la capital y lo abonaron por adelantado. Sin embargo, una vez en la isla, descubrieron que tan sólo tenían pagado el vuelo de ida.

Las afectadas denunciaron al responsable de la agencia por estafa, pero el ministerio fiscal concluye que se trata de una deuda -que se puede reclamar por la vía civil- y no de un delito, por lo que solicita el sobreseimiento de la causa penal contra el denunciado. Las clientas, sin embargo, insisten en que fueron estafadas y solicitan la condena del acusado.

Según explicaron este juevesen el juicio, en setiembre de 2015, contrataron con la agencia del acusado unas vacaciones de siete días a Lanzarote -que incluía los vuelos y una habitación doble con pensión completa- y pagaron todos los gastos. Las dos mujeres salieron del aeropuerto de Santiago rumbo a Lanzarote con total normalidad, pero una vez en el hotel, el personal de recepción les explicó que la habitación no estaba pagada y que tampoco les habían enviado los billetes de avión para regresar a la península. Las denunciantes no daban crédito a lo que escuchaban y finalmente tuvieron que abonar en ese momento 800 euros por la habitación y 1.759 euros por los billetes.

Las dos mujeres se pusieron en contacto con la agencia y el acusado les dijo que había tenido problemas con Hacienda y que tenía las cuentas bloqueadas. Según contaron, el hombre les dijo: "Voy a pagar, pero el lunes no va a poder ser, aunque sí a lo largo de la semana. No tengo liquidez en este momento y tendré que pedirle dinero a mis tíos de Madrid. Tendríais que fiaros de mí".

El acusado reconoció ante la jueza que no pagó parte de los gastos del viaje y que mantiene una deuda con las clientas, pero dijo que siempre tuvo la intención de abonar todo el importe del viaje y no pudo hacerlo porque le bloquearon las cuentas.

El fiscal cree su versión y concluye que los hechos denunciados caen dentro de la esfera civil y no de la penal. "Para que cualquier negocio civil o mercantil pueda ser considerado punible desde el punto de vista penal es preciso que surja como consecuencia del engaño, siendo necesario que el sujeto activo, desde el momento mismo de la firma del contrato, sepa que no cumplirá sus obligaciones, lo que no sucede en el presente caso", explica. La Fiscalía considera que el responsable de la agencia no pagó el hotel ni los vuelos de regreso "por causas distintas y ajenas a la existencia del ánimo defraudatorio". El juicio se celebró el jueves en el Penal 1 y quedó visto para sentencia.

FALSEDAD. El mismo juzgado aplazó una vista contra un hombre acusado de falsificar un contrato del sector lácteo. Según apunta el fiscal, el acusado elaboró un contrato de suministro de leche con otra persona, fechado el 1 de agosto de 2014, en el que él figuraba como receptor y transformador de leche y el otro hombre era el suministrador. El acusado firmó dicho contrato con su nombre e imitó la rúbrica de la otra persona. El fiscal acusa al hombre de un delito de falsedad en documento mercantil y solicita un año y nueve meses de cárcel.