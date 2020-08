Usuarios de la oficina de Tráfico de Lugo critican las trabas para ser atendidos

Usuarios de la oficina de la Jefatura Provincial Tráfico de Lugo denuncian las trabas que se encuentran a la hora de ser atendidos, debido a que no se les ofrecen otra vía de contacto que no sea la telemática, un medio que no resulta del todo accesible para las personas mayores o para quienes no tengan conexión a internet. Asimismo, se quejan de la "malas formas" que reciben por parte de algunos funcionarios.

Los ciudadanos que quieren hacer trámites con Tráfico disponen de dos vías: por teléfono, llamando al 060, o en la página www.dgt.es. No obstante, la dificultad surge cuando el citado teléfono remite a la web que, según explica una usuaria, "suele pasar casi siempre".

Esto supone un problema para los mayores, ya no solo por el uso de las nuevas tecnologías, sino porque precisan de un correo electrónico que no siempre tienen. Además, aquellos que no disponen de una conexión a internet tampoco pueden realizar estos trámites desde casa.

Para intentar solucionarlo, los usuarios acuden a las ventanillas de atención al público de Tráfico en Lugo, desde donde vuelven a ser remitidos a la página web y, por si fuera poco, "de malas formas", según critica una afectada.

"En lugar de ofrecer facilidades nos dan todo lo contrario, además del uso obligatorio del correo. Vivimos en una ciudad donde predomina, por un lado, la población envejecida, y por otro, los que viven en el campo. Esto no se puede permitir", asegura esta lucense.

RESPUESTA. Por su parte, el jefe provincial de Tráfico, Ángel Álvarez, asegura que "la web está simplificada en los máximo posible para que todo el mundo la pueda utilizar". Además, justifica el uso del correo electrónico como una forma de "notificar al ciudadano" y que es necesario en muchas más administraciones.

En cuanto a las "malas formas" de atención al público, Álvarez quiso poner de manifiesto que se pueden poner reclamaciones en la oficina.