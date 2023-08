A última hora de la tarde, los huertos urbanos del parque del río Rato son un ir y venir de gente. Los usuarios activos -134 lucenses, según el registro de la Diputación- riegan con la fresca, habitualmente cada dos días, con la esperanza de irse llevando a la mesa las hortalizas que ven madurar , después de meses de compromiso y sacrificio personal.

Algunos, como Luz Porto y Carlos Varela, reconocen que satisfacen sus necesidades alimentarias durante el verano con lo que cultivan en la parcela porque practican una dieta crudívora. "Tan solo compramos fruta de temporada", señala esta pareja, especialmente interesada en la agricultura orgánica que permiten estos huertos urbanos.

Gente cultivando distintas especies en las huertas. XESÚS PONTE

Su caso, no obstante, es excepcional. A pesar del encarecimiento de los alimentos frescos, los usuarios no han visto reducida significativamente su cesta de la compra. "Durante este mes de agosto no estamos comprando tomates y cebollas, pero no es un ahorro sustancial", cuenta Óscar Pérez. "Notar nótase, pero plantar tamén sae caro", apuntan por su parte Xabier Gómez y Elvira Trinidad.

Las motivaciones para cultivar hortalizas van más allá de lo económico en la gran mayoría de los usuarios. Se valora el contacto con la naturaleza que permite esta actividad, aunque también resulta gratificante recoger los frutos.

Hurtos

"Hai quen vén aquí a facer a compra", comenta Elvira Trinidad mientras riega. Sus palabras rezuman retranca, pero no todos los usuarios se toman esta falta de civismo con la misma actitud. A ella, como a otros, les quitaron hace unos días la cosecha de cebollas. En su caso, fue la primera vez. "Non sei que está pasando, quizais é a crise", sugiere.

Un membrillero cuyas ramas se rompieron por supuestos actos vandálicos. XESÚS PONTE

"Se lo comentamos a los coordinadores que vienen por aquí, pero no han tomado medidas", denuncian desde otra parcela próxima, proponiendo que se cierre el recinto para evitar la entrada de personas ajenas a los huertos.

En la institución provincial, no obstante, aseguran que no han recibido quejas y recuerdan que el reglamento de uso la exime de cualquier responsabilidad.



✉ Suscríbete gratis a nuestra newsletter y recibe cada mañana

una selección de noticias destacadas de Lugo