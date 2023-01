Usuarios de la biblioteca de Frigsa reclaman que se encienda la calefacción

Usuarios habituales de la biblioteca municipal de Frigsa han trasladado su malestar por el frío que hace en el edificio, que obliga a muchos a estudiar con plumíferos, y reclaman que se encienda la calefacción.

Según explicaron varios de estos usuarios a este diario, "la biblioteca parece una nevera. Hay tres bibliotecarios y cada uno nos dice una cosa distinta. A finales de año hubo una avería en la caldera y la solucionaron, pero ahora, que se supone que ya está arreglada, no ponen la calefacción".

Entre las disculpas que reciben están "que quizá haya usuarios que apagan los radiadores, cosa que no es así porque hemos ido a comprobarlo. Nos dijeron también que la caldera la gestiona el edificio de al lado y que si no hay calefacción es porque los de al lado no la encienden. También nos han dicho que sí que está encendida, pero mirabas los radiadores y estaban helados".

Esta queja se une además a las que se producen por el horario de la biblioteca, ya que no abre hasta las 10.30 de la mañana.