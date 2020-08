La cita previa en las oficinas municipales: el usuario que espera, desespera

Las medidas de reducción de aforos a las que obliga la pandemia dificultan el acceso de los vecinos a las oficinas municipales, o al menos lo retrasan. Son ya frecuentes las quejas de usuarios sobre largas esperas para conseguir una cita previa. Antes, cuando lo habitual era acudir presencialmente, podía haber largas colas pero si se iba temprano se tenía la certeza de que ese día se podría hacer la gestión que se pretendía realizar. Ahora, para servicios como el del padrón, se está dando la cita para mediados de septiembre.

"O Covid-19 obriga a limitar o número de persoas que poden estar á vez nun servizo polo que é preciso dar cita previa. Sei que hai queixas polas esperas, pero é por saúde", apunta el teniente de alcalde Rubén Arroxo. Explica que se da una cita cada quince minutos en la mayoría de servicios. Otros citan con más intervalo si se estima que la gestión va a ser más compleja y exigir de más tiempo. Al final entran cada día en las oficinas del Concello entre 200 y 220 personas. "A cuestión é que non haxa xente facendo cola no interior", explica.

Las quejas no se limitan a la cita previa, sino también al 010, servicio de atención telefónica del Concello a través del que se pide hora para acudir a las oficinas. Es decir, no solo la espera para ser atendido es larga también lo es conseguir esa cita en primer lugar.

Arroxo reconoce que, ahora que el servicio asume más gestiones a distancia, se ha incrementado exponencialmente el número de llamadas, pero también aclara que se ha aumentado el personal. Antes del confinamiento eran cuatro las personas las que se hacían cargo de atenderlo y ahora son ocho. Las llamadas han pasado de unas 200 al día a las 1.500 diarias.

"Nos próximos días mirarase de sumar máis persoal. Cando eran catro e as chamadas sobre 200 diarias atendíanse sen problemas. Agora é normal que as veces a xente teña que esperar un tempo porque subiron moitísimo", admite el teniente de alcalde.

Pese a que el sistema de cita previa se organiza para evitar que confluyan varias personas esperando para ser atendidos, los que acuden con una también se quejan de que, pese a todo, hay colas. "No me parece normal que te obliguen a tener cita para venir y aún así tengas que esperar", decía uno este lunes.



"Ao final tiven que acabar en Correos"

Teresa Rodríguez Quiroga, vecina de Piugos da Pena que reclama el asfaltado completo de la carretera de Barrio Novo a Rego do Espiño, se queja de que, para hacer llegar su queja al Concello, ha tenido que enviar una carta certificada porque no ha encontrado otra forma de hacerlo. Inicialmente se presentó en las oficinas, pero explica que se le impidió el acceso y se le instó a pedir cita. Después intentó entregar los documentos al personal de seguridad, sin éxito, y finalmente llamar al 010. "Estiven chamando toda a pasada semana e nunca me colleron", dice.



Servicio de pago

"No 010 cando estás esperando cóbranche", denuncia esta mujer, reproduciendo la queja de otros vecinos que estiman que un servicio que es de uso obligatorio como para pedir cita en el consistorio debiera ser gratuito. "Ao final acabei en Correos, pagando por enviar unha comunicación ao Concello", lamenta.