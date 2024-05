"O uso do galego entre os rapaces tamén baixa no dixital"

En que vai consistir o acto que promove Queremos Galego para hoxe?

Será un acto previo á manisfestación nacional pola lingua que celebraremos o día 17 en Santiago. O galego no mundo dixital celebrarase este martes, ás 20.00 no Vello Cárcere. Participarán o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, que achegará datos actuais de uso en diferentes sectores, e o informático Antón Sánchez,que mantén actividade en diferentes plataformase contará a experiencia da actividade dixital en galego. O acto será ás 20.00 horas no Vello Cárcere.

Que potencialidade ten a lingua no ámbito dixital?

Hoxe por hoxe existe a evidencia de que o uso do galego no ámbito dixital é igual de útil que no escrita ou no oral. Ten máis potencialidade que a que lle dan os poderes públicos, que non a fortalecen como deberían. Houbo unha iniciativa par ao seu uso nas plataformas que non se cumpre.

O uso na realidade vaise reducindo. Tamén no dixital?

A situación trasládase ao dixital. O uso baixa entre os rapaces, que son os que usan as plataformas e as redes, como na realidade.