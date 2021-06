Los premios de la segunda edición del concurso de microrrelatos Gota a gota se hace río, organizado conjuntamente por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) y el diario El Progreso, se entregaron este jueves en la sede del grupo de comunicación lucense.

Al evento asistieron la presidenta del Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, el presidente de la CHMS, José Antonio Quiroga, así como los familiares de los ganadores y representantes de los centros educativos.

Dentro de la categoría de primaria, el vencedor fue Xoel Nonide García, de 5º del Ceip Gregorio Sanz de Ribadeo, con el trabajo El río de la vida, mientras que el segundo lo logró la poesía Agua es vida de María Vázquez Somoza, de 6º curso del Ceip Rosalía de Castro de Lugo.

En secundaria, el primer premio fue a parar a manos de Carla López Otero, de 4º de Eso del IES A Pinguela de Monforte, con el microrrelato Los ríos hablan, y el segundo recayó en Reflexión, de Paula Rodríguez Fernández, de 4º, también del IES A Pinguela monfortino.

El jurado que falló la convocatoria estuvo formado por Milagros Sierra Gómez, del departamento de Comunicación de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, y por José Manuel Freire, redactor jefe del diario El Progreso.

Los autores de los mejores micorrelatos recibieron como premio una tablet, mientras que los clasificados en segundo lugar obtuvieron como recompensa una cámara fotográfica.

Este certamen se realizó a través de Escola de Prensa, la plataforma educativa de El Progreso, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de los recursos hidrográficos y el respeto al medio ambiente.

El principal objetivo de este certamen radica en que los más pequeños comprendan que el agua y los ecosistemas fluviales son limitados, y por ello se incidió en la necesidad de asumir la responsabilidad del ser humano en su conservación.

También se dio a conocer el papel de la CHMS como administración reguladora del aprovechamiento del agua.

BALANCE. Tras la protocolaria entrega de premios a los ganadores de ambas categorías del certamen de microrrelatos Gota a gota se hace río, llegó el momento de hacer balance de los trabajos presentados y de las felicitaciones a los premiados.

Blanca García Montenegro alabó la calidad de los cuatro trabajos seleccionados y el interés mostrado por los jóvenes escritores a la hora de poner en valor la importancia capital que tiene el agua y su uso, así como el respeto por el medio ambiente.

La presidenta del Grupo El Progreso elogió también "la calidad de los relatos, dado la sensibilidad mostrada hacia el medio natural", desde distintos puntos de vista, al poner en común la importancia "del agua como el principal elemento de la vida".

Se refirió también, y de forma particular, al microrrelato presentado por Xoel Nonide, donde el estudiante mariñano describe un panorama dramático provocado por el mal uso del agua y su posterior carencia. "Espero que nunca lleguemos a esos extremos, bromeó ante los asistentes al acto de entrega a los premiados.

García Montenegro aseguró, al término de su comparecencia, que la sociedad actual "está en buenas manos con personas como vosotros". Comentó, además, que los cuatro relatos premiados denotan que todos los escritores "viven cerca de algún río por el respeto y la importancia que le dais al medio ambiente".

Por su parte, José Antonio Quiroga, manifestó que el concurso es la parte final de un proyecto que implicaba una importante participación de centros escolares dentro de una dinámica de educación ambiental. Este factor, dijo, es un elemento cardinal para comprobar cómo las nuevas generaciones muestran sensibilidad sobre los problemas medioambientales.

El presidente de la Confederación Hidrográfico Miño-Sil explicó que pese a que Galicia es el "país de los mil ríos, el agua es un recurso finito que depende del uso que se le dé y de la climatología".

Asimismo, recordó que los ríos son "las venas de la Tierra, ya que sin la circulación hídrica tampoco existiría vida en el planeta".

Por último, resaltó el valor de los trabajos presentados por los cuatro ganadores, que rezuman preocupación medioambiental y denotan la sensibilidad y la conciencia de las nuevas generaciones con respecto al empleo del agua.

El río de la vida

Por: Xoel Nonide García | 5º de Primaria (Ribadeo)

MIRABA por la ventana y todo lo que veía era suyo. Todo estaba lleno de sus edificios y sus fábricas.

Y aún así, a pesar de tenerlo todo no estaba saciado.

Recordaba cuando era un chico, allí donde ahora se levantaba su rascacielos jugaba en un río con sus amigos, donde pescaban truchas o salmones con bastante facilidad, se bañaban y salpicaban, les gustaba buscar y observar animales curiosos como tritones, ranas, zapateros... En el bosque, lleno de castaños y robles, había infinidad de animales: pájaros diversos, lobos, jabalís, ciervos e incluso algún oso, que a menudo veía beber en sus aguas cristalinas.

Cuando se hizo mayor compró las tierras y plantó eucaliptos, seguidos de fabricas de madera donde los procesaban. Ganó mucho dinero y riquezas inigualables pero no estaba saciado.

Cada día se levantaba pensando en como podía ser mas feliz, como podía satisfacer todos sus deseos, compró joyas, los mejores coches pero aún no estaba satisfecho.

Sus fábricas trabajaban al máximo y decidió eliminar todo lo que no fuese productivo, no tomó medidas de seguridad por lo que sus fábricas contaminaron tanto los ríos que parecía un fango maloliente donde no podía vivir ningún ser vivo.

En la orilla había peces, ranas y aves muertas. El cielo azul se convirtió en gris y el suelo se llenó de ceniza. La lluvia era de color verde a causa de la contaminación.

Cuando cogió el vaso se dio cuenta de que estaba vacío y que nunca más estaría saciado.



Los ríos hablan

Por: Carla López Otero | 4º de la Eso (Monforte)

A FINALES de marzo quedé con Gabriel y Dona después de comer para dar una vuelta con las motos y hacer motocross cerca del río Miño. Tras realizar un circuito improvisado, Dona me retó a hacer derrapes cerca del pantalón. Acepté el reto, hice derrapes, hasta que me acerqué demasiado al borde y caí al agua con la moto.

Intenté nadar y salir del agua, cuando logré sacarme el casco, ya no veía ni la superficie del río. Comencé a hundirme más y a ver cosas extrañas que se movían en el agua, eran objetos arrastrados por la corriente: una bolsa de plástico, tapaderas de latas de conservas, gafas de sol, retrovisor de coche, libreta, la suela de un zapato, etc.

De repente algo chocó contra mi espalda, y me pregunté qué podría ser; aunque lo extraño fue que una voz me respondió: -¿No lo reconoces? No sé por qué te extrañas tanto, ya has visto como está todo. Esto es solo más de lo mismo.

-¿Quién eres?, ¿Estoy soñando? -Soy el río, y no, no estás soñando. Lo que ahora ves es una vieja barca que se hundió a causa de su mal estado. -Y ¿cuánto tiempo lleva aquí abajo? -La verdad no lo sé; son tantos los residuos humanos que acaban en mi en los últimos años, que he perdido la cuenta tras los primeros millares. Lo peor es que estas basuras, aguas residuales sin depurar y deshechos químicos de fábricas e industrias están presentes en todos los mares, ríos, lagos y aguas subterráneas del mundo entero. No entiendo como las personas pueden comportarse así sabiendo que el 0,025 % del agua del planeta es potable y que ya han envenenado gran parte de ella.

Por su culpa, paisajes enteros desaparecen para siempre con animales y plantas, que cada día son más vulnerables. -Siento mucho lo que ha pasado, no creo que fuese intención de nadie extinguirnos a todos. ¿Crees que puedo hacer algo para mejorar la situación? -Si es lo que quieres, entonces podrás, solo debes prestar atención a lo que voy a decirte . Ahora debes ser consciente de que el agua limpia es un bien escaso que todos los seres vivos necesitan y deben compartir. Si haces un uso sostenible del agua que consumes, estarás reduciendo la escasez de agua, la contaminación de los alimentos, la destrucción de la biodiversidad y las enfermedades y mortalidad infantil por agua contaminada.

Para lograrlo, debes ducharte en lugar de bañarte, usar jabones que no contengan químicos tóxicos, revisar que no haya fugas, cargar a tope lavadora y lavavajillas, en este caso sin enjuagar previamente, tirar por el inodoro el papel higiénico necesario, usar reductores de caudal en los grifos y mantenerlos cerrados siempre que no haya verdadera necesidad de retirar agua de ellos. Si sigues mis consejos no solo ahorrarás mucha agua, sino que también evitarás que se contamine. ¡Ah! Una última cosa, pero de vital importancia, te ruego que transmitas mi mensaje desde la piedra más profunda del océano hasta la cumbre más alta del mundo. En ese instante abrí los ojos, estaba en la otra orilla del río