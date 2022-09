El uso del carril bici avanza lento y hay ciclistas que ven riesgo por los peatones

Un mes después de su inauguración, el uso del carril bici sigue siendo aún limitado. Hay, eso sí, ciclistas que lo utilizan y que, tras la experiencia de estas primeras semanas, piden respeto en la vía, ya que son habituales los usos inadecuados por parte de peatones y conductores.

Y es que, en el trazado de 14 kilómetros construido tras año y medio de obras, resulta relativamente sencillo comprobar cómo coches y peatones invaden el carril bici y los usuarios tienen que vérselas con multitud de obstáculos.

David López es el propietario de Elucus Bikes y utiliza la bicicleta como medio de transporte habitual por la ciudad. Cree que la mejora de la convivencia es "solo cuestión de tiempo, ya que al final hay que permitir un cierto tiempo de adaptación".

Este empresario explica que se siente "seguro" por el carril bici, pese a que esta vía al final es compartida con los peatones que no respetan la normativa, lo que entraña cierto riesgo, cuenta. Detalla que hay, por ejemplo, ciudadanos que salen a pasear con sus mascotas por la vía para bicis y los animales, en muchas ocasiones, no van atados con la correa, lo que genera peligro.

Durante la época estival, la senda ciclista no soportó una circulación excesiva, debido quizás en parte al éxodo vacacional. Este hecho varió con la llegada de septiembre y ya se empieza a ver a algún usuario más.

Pese a las peligrosas "invasiones" que sufre el carril bici, los ciclistas se sienten más seguros circulando por él que en algunas zonas de la ciudad donde no existe segregación de tráfico y bicicletas y automóviles comparten la calzada. David López cuenta, así, que ha notado el nerviosismo de algún conductor que no reconoce el derecho de los ciclista de circular por las vías públicas de la ciudad.

"Convivir no resulta siempre fácil. Alguno, que va con prisa, te pita y se enfada. Es solo falta de educación", comenta el gerente de ELucus Bikes, a quien los 14 kilómetros de la senda verde le parecen "suficientes".

La Masa Crítica Lucense lucha desde hace más de una década por el uso de bicicleta como medio de transporte habitual y Pablo Veiga, uno de sus miembros, asegura que dentro del colectivo existen voces a favor y en contra de la nueva infraestructura. No hay unanimidad sobre las posibilidades que ofrece. "Non participamos no deseño desta senda polo que cada un temos a nosa opinión. Defendemos o uso da bici como medio de transporte. Pola miña zona, na Piringalla, non existe carril, pero cando vou por outras onde si existe, pois si que o uso", relata.

INTERSECCIONES. José Fernández es un aficionado a las dos ruedas desde su infancia. Monta una bicicleta de montaña eléctrica de última generación. Para él, la creación de esta senda es un "alivio", ya que va mucho más "tranquilo", que si tuviese que compartir espacio con vehículos.

"Ya era hora de que los construyesen", dice este usuario. Pero cree que hay puntos que mejorar, como los cruces, donde la confusión entre el carril rojo, en las intersecciones, y el verde, que indica el espacio exclusivo para bicicletas, puede provocar más de un incidente vial, cree.

Muy discutido, el diseño del carril bici se hizo en principio en base a criterios de cohesión interna de la ruta, seguridad e itinerarios cortos. Pero para algunos tramos hay usuarios que piden cambios. Es el caso de la calle Mondoñedo, con circulación en sentido contrario al de los coches, o en la confluencia de Ameneiro con la Avenida das Américas. José Fernández ve "peligro y posibles mejoras" en vías estrechas y con diversos cambios de sentido.

La compra de bicicletas sigue al alza en la ciudad

David Burgo. EP

David Burgo, gerente de la tienda especializada Bici Paixón, es un apasionado de las dos ruedas y suele montar casi a diario. Se muestra a favor de la creación de esta senda urbana, pese a que habitualmente sus salidas son "más de uso deportivo que de desplazamiento urbano".

Burgo apoya esta iniciativa de movilidad sostenible en la ciudad y defiende que, una vez que existe un carril bici, es bueno que se utilice.

Durante la pandemia la venta de bicicletas se disparó en todo el mundo como medio de transporte seguro ante el covid. Para el negocio que regenta David Burgo este factor representó un buen empujón financiero, con reservas de unidades incluso por catálogo.

"Si tenemos este carril existe la opción de que pueda aumentar ese nicho de mercado, sino sería muy difícil que esto ocurriera", cuenta Burgo, quien ha recibido un aluvión de nuevos clientes que se han animado a iniciarse en el mundo de la bicicleta.

Este incremento de ciclistas ya se ha dejado notar en la ciudad.