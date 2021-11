USC y Uned se alían para organizar por primera vez un acto conjunto en Lugo

La vicerrectora de coordinación del Campus Terra, Montserrat Valcárcel, afirmó que con estas jornadas pretenden "transmitir varias das inquedanzas comúns" de la USC y la Uned. Dijo que ambas instituciones académicas están "aliñadas cos 17 obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS)" aprobados por la Onu, que se refieren, entre otros asuntos, a la economía circular, la igualdad de género, la igualdad norte-sur o la lucha contra el hambre en el mundo y el cambio climático.

"Lugo reúne todos os requisitos, por tamaño, por riqueza natural..., para ser esa cidade sostible e as políticas que están a facer as administracións van nesa dirección", afirmó Montserrat Valcárcel.

La directora del centro asociado de la Uned en Lugo, Ana Traseira, que recordó que es la primera vez que las dos universidades colaboran en una actividad conjunta en Lugo, coincidió en que ambas instituciones están "identificadas e profundamente comprometidas" con los ODS, que pretenden "por en valor e acadar unha sociedade máis xusta, más sostible, más comprometida co medio ambiente e co desenvolvemento dos países que non o están".

Los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Onu estarán muy presentes en estas jornadas

Ana Traseira destacó asimismo que "Lugo e a súa provincia teñen unha situación privilexiada para ser un modelo de referencia global de desenvolvemento territorial".

El día 2 ofrecerá una conferencia en la Casa do Saber el vicerrector de planificación, tecnología y sostenibilidad de la USC, Gumersindo Feijóo, y el 3, en la sede de la Uned, intervendrán la vicerrectora de internacionalización y la coordinadora del observatorio de ODS de esta universidad, Laura Alba y Teresa Lorenzo, respectivamente. Para asistir presencialmente a las charlas, que se transmitirán además en streaming, es preciso inscribirse previamente.