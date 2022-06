La USC recalca que hubo consenso sobre el pabellón de Profesorado y la Anexa

El acuerdo para que Formación do Profesorado recupere instalaciones propias que en estos momentos tenía en uso el colegio Anexa se cerró en febrero. Hubo consenso y la USC entendió siempre que el colegio y las familias estaban al tanto del acuerdo, explicó este viernes Javier Ferreira, gerente de la Universidad de Santiago.

Ferreira, que se reunió con representantes del anpa de la Anexa, explicó que las obras para acondicionar el pabellón están contratadas y empezarán en breve. Se va a hacer una inversión de 400.000 euros, de los que 300.000 euros serán aportados por la USC.

Esa instalación pasará a estar a disposición de la Anexa en el momento en el que se haga efectivo el traslado de Profesorado al campus, un cambio de ubicación que se espera poder realizar para el año 2024. En este momento está próximo a cerrarse el acuerdo con la Diputación, que cederá los terrenos necesarios para construir las nuevas dependencias que necesita Formación do Profesorado, incluido un pabellón deportivo.

La instalación, mejorada, pasará a ser usada por el colegio cuando se traslade Profesorado, lo que se aspira a lograr en 2024

Ferreira recalcó este viernes que la USC y, evidentemente, Formación do Profesorado son sensibles con la formación de los niños, pero también reseñó el hecho de que la USC tiene que ofrecer a sus alumnos la formación que requiere el título oficial. Se trata de formar a los futuros profesores y su preparación debe ser la adecuada, señaló.

Ferreira, remarcó, por otra parte, que hubo consenso con Educación y que en ningún caso la Universidad de Santiago quita nada a nadie, sino que simplemente se trata de recuperar instalaciones que son suyas una vez que no se cumplió el compromiso de darle otro pabellón a cambio de que Formación de Profesorado dejara el suyo para uso de la Anexa.

Aquel acuerdo, del 2011, establecía que Profesorado dejaba sus instalaciones para uso de la Anexa a cambio del uso del pabellón del Politécnico. Aunque con algunas dificultades, los primeros años aquel acuerdo funcionó, pero en 2020 la facultad de Formación de Profesorado se encontró con que se le negaba el uso de instalaciones que, en teoría, debían ser suyas.

Se generó una situación muy difícil, con un centro universitario que no podía atender adecuadamente la formación de sus alumnos, que estaban a la vez indignados con la situación. El obstáculo se salvó puntualmente porque el Seminario, situado a escasa distancia, prestó parte de sus instalaciones deportivas para que los alumnos de la USC pudiesen hacer sus prácticas deportivas.

Pero el problema se mantuvo al curso siguiente y entonces la USC advirtió a Educación de que iba a recuperar el uso de las instalaciones de las que es titular si no se llegaba a algún tipo de acuerdo.

Al final ese acuerdo llegó el pasado febrero, recordó este viernes Ferreira, que remarcó el hecho de que Profesorado recupera una instalación que es suya, pero a la vez también cede un aula de plástica para que pueda usarla el colegio.

Ferreira recalcó que la Anexa podrá pasar a tener el uso de esas dependencias, mejoradas con acondicionamiento que se va a hacer ahora, cuando se traslade Profesorado al campus. En tanto, dijo, la USC no tiene inconveniente en que el colegio use ese pabellón cuando la facultad no lo necesite para sus propias actividades.

Además, en ningún caso la USC tendría nada que alegar si Educación decide cubrir alguna parte de los terrenos para que los niños dispongan de un patio cubierto para los días de lluvia, apuntó.

Ferreira insistió en que la USC optó por recuperar instalaciones de las que es propietaria porque no se le dio ninguna otra alternativa y aseguró que los padres de la Anexa entendieron la situación en la reunión. El gerente de la USC explicó que siempre hubo disposición a colaborar para buscar un acuerdo por parte del conselleiro y el secretario xeral de Educación y que la USC entendía que la jefatura provincial mantenía informados al colegio y las familias.