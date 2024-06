La USC pone el foco en la mujer y crea en Lugo la feria Innovando no Rural

El Campus Terra es un agente muy activo en la búsqueda de soluciones para el mundo rural y este jueves pasa a la acción más directa, organizando en Lugo la feria Innovando no Rural.

Se trata de una cita en la que se pondrá el foco en las emprendedoras que combaten el despoblamiento con su trabajo. Con A Mosqueira como escenario, el público podrá conocer de cerca la labor que llevan a cabo mujeres para revitalizar áreas rurales, a través de iniciativas que generan empleo en distintos puntos de la provincia.

Una veintena de expositores permitirán que los lucenses descubran, a partir de las 10.00 horas, el trabajo de las emprendedoras. La feria incluirá también mesas redondas y se completará con actuaciones de Catuxa Salom, a las 13.00 y las 17.00 horas.

La feria permitirá conocer iniciativas lideradas por mujeres en distintos puntos de la provincia. Participarán, por ejemplo, productoras de alimentos gourmet, desde galletas a embutidos o productos lácteos, entre otras, a artesanas que hacen desde moda a cerámica, o guías turísticas con un servicio personalizado.

A la par que esas emprendedoras dan visibilidad a los productos y servicios que ofrecen, se celebrarán también mesas redondas en las que las protagonistas de algunas firmas de éxito hablarán de su experiencia a la hora de emprender y los desafíos que han afrontado.

A la vez, las administraciones públicas, que colaboran en la organización, expondrán las iniciativas y líneas de ayudas dirigidas a fomentar el emprendimiento.

La feria busca dar voz y presencia a las mujeres que emprenden en el rural y cuya labor es de gran valor para mantener vivos esos entornos, se señala desde la USC. El Campus Terra busca también con el programa de actos impulsar, orientar y ayudar a las mujeres que quieren iniciar su propio camino laboral, tanto si tienen una idea que parte de cero como si ya emprendieron y necesitan un nuevo rumbo.

Ayudar a esas emprendedores requiere, sobre todo en las fases iniciales del negocio, promocionar su actividad y favorecer que descubran los recursos y conocimientos necesarios para triunfar. Es importante también, señala la USC, tejer redes de colaboración, algo que favorecerá la feria.

De cara a esos objetivos son claves las mesas redondas organizadas, en las que se analizarán cuestiones como las características dominantes en ese tipo de negocios, generalmente de pequeño tamaño y de carácter familiar.

Pero se trata de poner en valor también que muchos de esos negocios rurales que están poniendo en marcha mujeres parten de fuertes componentes innovadores, científicos y digitalizados.

Foros con voces que tienen mucho que decir

Las mesas redondas de la cita arrancarán a las 11.00 horas con un debate sobre la recuperación de la cultura tradicional, con la chef Lucía Freitas, Carmela Valiño, socia del proyectos Milhulloa & Muuhlloa; Noa López, gestora cultural y produtora de Raizames, Encontro da Cultura do Viño da Ribeira Sacra, y Bibiana Martínez, doctora en Antropología. Moderará el acto José Luis Martín Palacín, presidente de la Asociación Cuarto Mundo.

A las 12.00 horas, debatirán sobre ayudas públicas Helga Peral, cofundadora da XuvenLab; Sofía Pérez, de dirección de negocio y crecimiento de Mundo Healthy (WOVO); Leticia Seara, Ceo y co-fundadora Lexdigo, y Ana María Pardo Lorenzo, arquitecta y promotora del proyecto 'Médico de edificios'. Moderará el acto Eva López, coordinadora del programa Woman Emprende de la USC.

A las 16.00 horas, el último foro citará para hablar sobre la realidad de las mujeres que emprenden a Ana Díaz, fundadora de Arela Comunicación Sostible; Lídia Díaz, socia de Gandeira de Facenda Currodeguas e Saragás SC; María José Bouzas, fundadora de Tataraboas; Vanesa Rivas, fundadora de Festigaleiros, y Gemma Modia, cofundadora Lácteos Conchy. Moderará Anjhara Gómez, presidenta de Aelu.

Habrá también un espacio de ocio y, además de la actuación de Catuxa Salom, participará ahí Xeou!, helado de Portomarín y habrá un 'mercado de la cosecha'.

Las firmas presentes en la feria

Siolaz. Cosmética. Guitiriz.

Sacrapastas. Galletas artesanas sin aditivos. Taboada.

Rural O Urbano. Tienda de productos gourmet. Lugo.

Máis que Románico. Rutas románicas por la Ribeira Sacra. Monforte de Lemos.

Torta de Sarria. Recetas tradicionales. Sarria.

Muuhlloa. Cosmética ecológica. Monterroso.

Embutidos Valentina Gourmet. Alimentación. O Saviñao.

As Coruxas. Mermeladas tradicionales. Foz.

Mimacuir. Artesanía y accesorios. Taboada.

Tataraboas. Galletas artesanas. Antas de Ulla.

Tres caracoles. Artesanía y cuero. Lugo.

Naturantas. Productos de cosmética natural. Antas de Ulla.

Tropic Gaia e Cóxegas na Alma. Mermeladas de frutas ecológicas y tropicales y productos sostenibles. Xove.

MayMay. Artesanía textil. Lugo.

Embutidos Suarna. Alimentación. Navia de Suarna.

Lácteos Conchy. Lechería y quesería. Friol.

Lugo Sweet. Repostería creativa. Lugo.

Os Cipreses. Bodega. Chantada.

Delicias do Souto. Dulces de castaña artesanales. Folgoso do Courel.

Aoby Upcycling. Moda y accesorios upcycling. Lugo.

Ceniza de Papel. Cerámica. Lugo.

Meteora Handmade. Costura creativa. Lugo.