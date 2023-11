La Universidade de Santiago y la Politécnica trabajan en una propuesta para evitar recortes

El rectorado de la USC y la dirección de la Escola Politécnica Superior (EPS) de Enxeñaría del campus de Lugo constituirán un grupo de trabajo con el fin de elaborar una propuesta sobre las titulaciones que debe impartir este centro.

Así lo acordaron la vicerrectora de Titulacións e Internacionalización de la USC, María José López Couso, y la directora de la escuela lucense, Rosa Romero, según anunció este viernes la institución académica compostelana.

Este grupo de trabajo, que tiene previsto iniciar su actividad la próxima semana, estará formado por miembros del rectorado de la USC, de la dirección de la EPS y del Campus Terra.

Esta medida se adopta a raíz de la polémica que se desató en la comunidad educativa, la clase política y la sociedad lucense por el anuncio de que se suprimirían tres titulaciones en el Campus Terra: Procesos Químicos Industriales, en la facultad de Ciencias, y Enxeñaría Civil y Paisaxe, en la Politécnica Superior, así como que esta última compartiría los grados de Agrícolas y Forestais con los campus de Ourense y Pontevedra, respectivamente, de la Universidade de Vigo.

La EPS, que tiene 662 alumnos y 125 profesores y cuyos 11 grupos de investigación han captado este año 6,3 millones de euros de administraciones públicas, fundaciones y empresas privadas, vería así afectados cuatro de los cinco grados que imparte.

Estos recortes se aplicarían para cumplir el decreto de la Xunta de 2011 que establece que en los campus periféricos gallegos los grados que estén duplicados deben tener cada curso en primero 45 nuevos alumnos matriculados.

Tras advertir la semana pasada el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que la institución provincial podría reducir su aportación anual a la USC, que es de más de un millón de euros, el rector Antonio López anunciaba que se aplazaban los recortes y que durante un año se analizará cómo se verán afectadas las titulaciones mencionadas y cuáles de nueva creación se implantarán.

El rectorado de la USC anunciaba este viernes que "pronto" pondrá en marcha una nueva estructura de investigación en el campus

Desde el rectorado compostelano se aseguraba este viernes que "dende a lealdade institucional que sempre caracterizou as actuacións da USC, López Couso acordou coa Secretaría Xeral de Universidades a ampliación do prazo para a revisión do actual mapa de titulacións (tanto títulos existentes como propostas de novos graos e mestrados) co obxectivo de dar unha resposta adecuada a unha situación que afecta non só ao ámbito formativo, docente e investigador, senón a campo galego no seu conxunto».

en saco roto. Recordaba además que en abril del año pasado presentó ante este departamento que depende de la Xunta una solicitud para que este reconozca la "singularidade" de los grados de ingeniería Agrícola, Forestal y Civil de la Politécnica Superior y que lo volvió a hacer el pasado mes de marzo sin haber recibo todavía respuesta, según aseguraba este viernes el rectorado.

"O campus de Lugo ten unha identidade indisociable da terra, do eido agrario e forestal, así como das actividades que se desenvolven ao abeiro destes sectores", precisaba el gobierno de la USC, que añadía que es "necesario partir da singularidade como esencia á hora de tomar decisións e protexer, de xeito decidido, a súa identidade para conseguir capitalizar un campus único e esencial no mapa universitario galego".

Desde el rectorado se anunciaba este viernes que "pronto" pondrá en marcha una nueva estructura de investigación que, a su juicio, "afonde nesta singularidade do campus lucense en relación ao sector primario".

Recordaba además que el año pasado el de Lugo conseguía la acreditación como campus de especialización con el fin de transformarlo "nun referente científico e social nos ámbitos de coñecemento vinculados á sustentabilidade e equilibrio económico, social e medioambiental do uso da terra".